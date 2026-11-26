Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер похвалив російську переговорну команду і назвав очільника Кремля Владіміра Путіна "гросмейстером політики".

Про це він сказав у інтерв'ю СЕО медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру у подкасті MD Meets, цитує "Європейська правда".

У Кушнера попросили розповісти, як американська перемовна команда готується до зустрічей з Путіним.

У цьому контексті спецпредставник Трампа розповів про те, що американська команда постійно підтримує зв’язок з помічником Путіна Юрієм Ушаковим та посланцем лідера Кремля Кирилом Дмитрієвим.

За його словами, Дмитрієв є "людиною, яка прагне міцніших відносин із Заходом і вважає, що це відповідає інтересам Росії". Окрім цього, на думку Кушнера, "він є рішучим прихильником миру".

Також Кушнер похвалив Путіна, який за його словами, "дуже організований".

"Комусь може подобатися те, що він зробив, комусь ні, але він безумовно гросмейстер політики. Він історична особистість. Він завжди дуже, дуже добре підготовлений, дуже вдумливий. Коли ми говоримо, він багато записує, а потім чітко доносить свою позицію. Цілком зрозуміло, що він дуже глибоко розуміє питання і має щодо них дуже тверді позиції", – сказав він.

Окрім цього, зять Трампа вважає, що Путін "не просто хоче миру – він хоче спробувати змінити відносини з Америкою і хоче подивитися, чи є спосіб почати все заново".

У цьому ж інтерв’ю Кушнер заявив, що Україна затягнула перемовний процес з РФ через нібито "атаку" на резиденцію очільника Кремля Владіміра Путіна взимку минулого року.

Також він анонсував найбільший від початку повномасштабної війни обмін полоненими між Росією та Україною.