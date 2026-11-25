За даними медіа, у Трампа відклали пропозиції ділових угод Росії.

Посольство Сполучених Штатів закликало американців не їхати в Україну через російські атаки. Нагадаємо, Financial Times повідомило, що глава Пентагону зволікає з постачанням Україні вже виділених 60 ракет Patriot.

В польському уряді звернули увагу на відсутність реакції США на вторгнення російських ракет в їхню країну.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що "Росія хоче більшого, ніж Україну", а британські ВПС переміщують літаки до укриттів на ніч, побоюючись дронів.

Тим часом адміністрація Трампа оголосила нові митні тарифи на товари з ЄС, Китаю та ще 13 партнерів.

Все важливе і цікаве за середу, 25 листопада, – в дайджесті "Європейської правди".

Підписуйтеся і на наш Telegram-канал – так зручніше отримувати дайджести та іншу важливу і цікаву інформацію.

ЄС змінив аграрні вимоги до України

ЄС змінив переговорну позицію про вступ України через польські вимоги щодо фермерів.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM.

Йдеться про дві сфери переговорів: сільське господарство та транспорт, за якими Україна хоче відкрити переговори до кінця року.

У нових положеннях передбачено можливість обмеження доступу найбільш вразливих українських сільськогосподарських продуктів на ринок ЄС, спеціальні правила щодо дотацій для українських господарств, а також перехідний період у внутрішніх перевезеннях, що здійснюються іноземними перевізниками.

Як повідомив польський дипломат, "зміни йдуть у напрямку наших вимог". Однак Варшава хоче ще уточнити та посилити деякі положення.

Як стало відомо радіостанції, гарантій щодо українського сільського господарства також домагається Франція.

Адміністрація Трампа і війна

Американський президент Дональд Трамп посміявся зі слів президента України Володимира Зеленського про мирну угоду до січня.

"Хто це сказав? Що він хоче, щоб я зробив?" – відповів американський президент.

Видання Financial Times дізналося, що Кремль охолов до ділових угод, які пропонували переговірники президента Сполучених Штатів і вони відклали такі пропозиції.

У Білому домі заявили, що перша леді США Меланія Трамп посприяла возз'єднанню дев’ятьох дітей з України та Росії з їхніми родинами.

Тим часом посольство Сполучених Штатів закликало американців не їхати в Україну через російські атаки.

І це не дивно, бо Україна відчуває брак антибалістики.

Financial Times повідомило, що глава Пентагону Піт Гегсет зволікає з постачанням Україні вже виділених 60 ракет Patriot.

Більш того, адміністрація Трампа оголосила нові митні тарифи на товари з ЄС, Китаю та ще 13 партнерів.

Реакція на падіння ракет Росії у Польщі

В уряді Польщі наприкінці поточного або на початку наступного року планують запровадити безпольотну зону на сході країни.

Нагадаємо, у п'ятницю, 20 листопада, у Польщі розбилися три російські об'єкти. За даними слідчих, всі три об'єкти були російськими крилатими ракетами Х-101.

Через це до Міністерства закордонних справ Польщі викликали російського посла.

У російському посольстві назвали голослівними звинувачення Польщі на адресу Росії, а також висловили обурення русофобією, яка супроводжує дискусію з цього приводу.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Варшава розглядає варіант висилки російського посла у відповідь на повторення інцидентів з порушенням польського повітряного простору, однак розраховує, що Москва схаменеться.

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш звернув увагу на відсутність реакції США на вторгнення російських ракет.

В уряді Польщі наприкінці поточного або на початку наступного року планують запровадити безпольотну зону на сході країни.

Також у Варшаві повідомили, що в НАТО не підтримали пропозицію збивати російські цілі над Україною.

Естонія і кордон з Росією

Тим часом міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна приїхав у Київ.

Президент України Володимир Зеленський розповів йому, зокрема про російські удари по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Крім того, Тсахкна обговорив з українським прем’єром Сергієм Корецьким підготовку до Конференції з відновлення України.

Прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс згадав про передвиборчу атмосферу в Естонії і вважає помилкою рішення Таллінна про закриття кордону з Росією.

Нагадаємо, 1 грудня Естонія закриває автомобільні пункти пропуску на кордоні з Росією – наступним кроком може стати закриття залізничного пункту пропуску.

Рішення про закриття автомобільних пунктів пропуску ухвалили після невдалої спроби підпалити на замовлення Росії оборонне підприємство Threod Systems в Естонії.

В МЗС РФ заявили, що "такі провокаційні та надзвичайно небезпечні дії перебувають на межі розв’язання відкритої війни з Росією".

Маргус Тсахкна у відповідь наголосив, що Естонія як країна, яка "реагує на загрозу, а також задля захисту Європи та Естонії", вирішила закрити прикордонний рух між Естонією та Росією.

"Ви бачите результати та реакції Росії: вони кричать, знову брешуть, звинувачують Європу в тому, що ми небезпечні, що ми агресивні. Це фейкові новини. Це лише для того, щоб приховати те, що Росія вже робить проти Європи", – акцентував Тсахкна.

А молдовський міністр закордонних справ Міхай Попшой у відповідь на погрози речниці МЗС Росії Марії Захарової заявив, що подібні заяви не є новиною і не справляють на нього враження.

Загрози для Європи

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц попередив, що "Росія хоче більшого, ніж Україну".

Тим часом серед німців зростає невдоволення Мерцем. Опитування інституту Forsa свідчить, що 88% німців невдоволені роботою канцлера.

ЄС запровадив обмеження на торгівлю з 15 компаніями, пов’язаними з російським ВПК.

Керівники оборонних компаній Європи попередили про зростання гібридних загроз від РФ.

За даними Sky News, британські ВПС переміщують літаки до укриттів на ніч, побоюючись дронів.

Молдова запровадила режим підвищеної готовності в енергетиці.

У Бельгії розслідують атаку хакерів, які викрали дані понад мільйона осіб.

Литовця звинувачують у шпигунстві для РФ та зборі розвідданих про допомогу Україні, а з Естонії видворили росіянина за контакти зі спецслужбами РФ.

Щодо підтримки України і трибуналу

Фінляндія та Норвегія зроблять внески до Фонду підтримки енергетики України.

Верховна Рада схвалила приєднання України до Керівного комітету Спецтрибуналу щодо агресії РФ.

Передвиборча Франція

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро став на захист України через атаки на російські кораблі у Лівії. Він заявив, що Україна, атакувавши два російські кораблі в лівійських водах, реалізувала своє "абсолютне право на самооборону".

У парламенті Франції вимагають пояснень від уряду через французьких військових в Україні. Минулого тижня французька державна радіостанція RFI повідомила про присутність французьких військових в Україні.

Це викликало критику з боку опозиції через ризик втягнення Франції у конфлікт без інформування парламенту, як того вимагає французька конституція.

Ця суперечка розгортається на тлі президентської кампанії 2027 року, в якій двоє провідних претендентів – лідерка ультраправих Марін Ле Пен та кандидат ультралівих Жан-Люк Меланшон – дистанціювалися від проукраїнської політики уряду і були звинувачені в поступливості щодо Москви.

У Франції новий кандидат у президенти Тедді Рінер заявив, що в Україні – "не наша війна".

Тим часом прем’єр Іспанії Педро Санчес, за даними Politico, пропустить саміт ЄС через вибори, делегує свою роль президенту Франції Макрону.

Мадяр просить статую

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час свого візиту на Закарпаття 24 листопада заявив, що очікує повернення на замок у Мукачеві угорського турула, якого у 2022 році змінили на тризуб.

Також він розповів, що отримав від Зеленського подарунок-згадку про свого прадіда.

Решта новин

В Єврокомісії пояснили, чому пропонують зняти санкції з НПЗ у Грузії.

У Варшаві затримали 15-річну школярку за планування нападу в школі, а у Німеччині затримали трьох підлітків-членів праворадикальної групи.

У Варшаві чоловік підпалив себе біля Президентського палацу.

Несподіваний страйк у Eurostar призвів до скасування поїздів до Лондона, Парижа та Брюсселя, у Греції через загальнонаціональний страйк зупинилися пороми та частина авіарейсів.

ЄС оштрафував трьох найбільших виробників парфумерії майже на пів мільярда євро. Тим часом Pornhub та ще три порносайти хочуть домовитися з ЄС, щоб уникнути штрафів.