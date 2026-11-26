Спецпосланець президента США Джаред Кушнер пояснив, чому європейці не брали участі у мирних переговорах в Абу-Дабі.

Про це він сказав у інтерв'ю СЕО медіагрупи Axel Springer Матіасу Депфнеру у подкасті MD Meets, цитує "Європейська правда".

Американські, українські та європейські посадовці мали зустріч в Абу-Дабі перед переговорами між Росією та Україною за посередництва американців, але європейські представники не були представлені безпосередньо на переговорах України, США і РФ.

За словами Кушнера, причина полягає в тому, що очільник Кремля Владімір Путін "бачить багато провокаційних заяв з боку Європи та багато провокаційних дій з боку Європи".

"Тому він вважає, що вони не готові до миру. Він вважає, що вони прагнуть стратегічної поразки Росії", – сказав він.

За його словами, він та Стів Віткофф "доклали чимало зусиль, щоб підкреслити, що (...) лідери дійсно прагнуть миру".

У цьому контексті він похвалив телефонний дзвінок президента Фінляндії та прем’єр-міністра Норвегії – Александра Стубба і Йонанса Гара Стьоре – очільнику Кремля.

Нагадаємо, після зустрічі "коаліції охочих" 19 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про рішення щодо того, що Європа буде брати участь у перемовинах із Росією щодо завершення війни.

А американські партнери пропонують провести тристоронню зустріч України, Росії та США ще до Різдва.

Більше про це читайте у статті: Сім крісел від Європи: хто представлятиме ЄС на переговорах щодо України і як це бачать у Брюсселі