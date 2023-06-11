Колишню главу уряду Шотландії заарештували у справі щодо фінансів партії

Колишня перша міністерка Шотландії Нікола Стерджен перебуває під вартою після арешту у зв'язку з розслідуванням у справі фінансів Шотландської національної партії (SNP).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Колишню першу міністерку Шотландії та екслідерку Шотландської національної партії затримали як підозрювану і наразі допитують детективи.

"Сьогодні, в неділю, 11 червня 2023 року, 52-річна жінка була заарештована як підозрювана у зв'язку з триваючим розслідуванням щодо фінансування та фінансів Шотландської національної партії", – йдеться у заяві поліції Шотландії.

Чоловік Стерджен, колишній виконавчий директор SNP Пітер Мюррелл, був раніше заарештований в рамках розслідування разом з ексскарбником Коліном Бітті. Згодом обох чоловіків звільнили без висунення звинувачень до завершення подальших розслідувань.

Довготривале розслідування пов'язане з витрачанням близько 600 000 фунтів стерлінгів, зібраних прихильниками, які мали бути спрямовані на кампанію за незалежність Шотландії.

Повідомлялося про скарги на те, що ці кошти могли бути використані неналежним чином, оскільки були витрачені на інші цілі.

У рамках розслідування поліція провела обшуки в штаб-квартирі SNP, а також у будинках Стерджен і Мюррелла.

SNP заявила, що "повністю співпрацює" зі слідством і "продовжуватиме це робити".