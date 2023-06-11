Бывшую главу правительства Шотландии арестовали по делу о финансах партии

Шотландии Никола Стерджен находится под стражей после ареста в связи с расследованием по делу финансов Шотландской национальной партии (SNP).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Бывшего первого министра Шотландии и экс-лидера Шотландской национальной партии задержали как подозреваемую и сейчас допрашивают детективы.

"Сегодня, в воскресенье, 11 июня 2023 года, 52-летняя женщина была арестована как подозреваемая в связи с продолжающимся расследованием относительно финансирования и финансов Шотландской национальной партии", – говорится в заявлении полиции Шотландии.

Муж Стерджен, бывший исполнительный директор SNP Питер Мюррелл, был ранее арестован в рамках расследования вместе с экс-казначеем Колином Битти. Впоследствии обоих мужчин освободили без предъявления обвинений до завершения дальнейших расследований.

Длительное расследование связано с расходованием около 600 000 фунтов стерлингов, собранных сторонниками, которые должны были быть направлены на кампанию за независимость Шотландии.

Сообщалось о жалобах на то, что эти средства могли быть использованы ненадлежащим образом, поскольку были потрачены на другие цели.

В рамках расследования полиция провела обыски в штаб-квартире SNP, а также в домах Стерджен и Мюррелла.

SNP заявила, что "полностью сотрудничает" со следствием и "будет продолжать это делать".