Гендиректор МАГАТЕ вирушив в Україну: оцінить ситуацію на ЗАЕС

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після руйнування дамби Каховської ГЕС росіянами.

Про це Гроссі розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Зеленським та подати програму допомоги після катастрофічного затоплення (через вибух на. – Ред.) греблі Нової Каховки", – написав Гроссі.

Він додав, що оцінить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та проведе ротацію місії МАГАТЕ з посиленою командою.

On my way to 🇺🇦 #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es