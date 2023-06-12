Гендиректор МАГАТЕ вирушив в Україну: оцінить ситуацію на ЗАЕС
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі вирушив в Україну, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським та представити програму допомоги після руйнування дамби Каховської ГЕС росіянами.
Про це Гроссі розповів у своєму Twitter, повідомляє "Європейська правда".
"На шляху до України, щоб зустрітися з президентом Зеленським та подати програму допомоги після катастрофічного затоплення (через вибух на. – Ред.) греблі Нової Каховки", – написав Гроссі.
Він додав, що оцінить ситуацію на Запорізькій атомній електростанції та проведе ротацію місії МАГАТЕ з посиленою командою.
On my way to 🇺🇦 #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 12, 2023
Раніше у червні в МАГАТЕ заявляли, що на Запорізькій атомній електростанції немає "безпосереднього ризику для ядерної безпеки" після руйнування Каховської ГЕС.