Гендиректор МАГАТЭ отправился в Украину: оценит ситуацию на ЗАЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправился в Украину, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и представить программу помощи после разрушения дамбы Каховской ГЭС россиянами.

Об этом Гросси рассказал в своем Twitter, сообщает "Европейская правда".

"На пути в Украину, чтобы встретиться с президентом Зеленским и представить программу помощи после катастрофического затопления (из-за взрыва на. – Ред.) плотины Новой Каховки", – написал Гросси.

Он добавил, что оценит ситуацию на Запорожской атомной электростанции и проведет ротацию миссии МАГАТЭ с усиленной командой.

On my way to 🇺🇦 #Ukraine to meet President @ZelenskyyUa & present a programme of assistance in the aftermath of the catastrophic Nova Kakhovka dam flooding. I will assess the situation at #Zaporizhzhya nuclear power plant & conduct a rotation of ISAMZ with a strengthened team. pic.twitter.com/x7Jy2ym6es