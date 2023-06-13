США передають Україні новий пакет військової допомоги на $325 млн

Державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок оголосив про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Новий пакет американської військової допомоги Україна отримає в межах механізму Presidential Drawdown Authority, який передбачає надання техніки й боєприпасів з військових складів.

До нового пакета входять "критично важливі засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкова зброя, броньована техніка та інше обладнання, необхідне для зміцнення сил України на полі бою".

У Пентагоні окремо уточнили, що йдеться про боєприпаси для зенітно-ракетних комплексів NASAMS, зенітні комплекси Stinger і протитанкові комплекси Javelin, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди; 15 бойових машин піхоти Bradley і 10 бронетранспортерів Stryker, ракети TOW, протитанкові комплекси AT-4, понад 22 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї та гранат, підривні боєприпаси для розмінування місцевості, засоби тактичного захищеного зв'язку, а також запасні частини та інше польове обладнання.

"Росія почала цю неспровоковану війну проти України. Росія може закінчити її будь-якої миті, вивівши свої війська з України та припинивши свої жорстокі атаки на українські міста й українців", – зазначив держсекретар США.

"Поки Росія цього не зробить, Сполучені Штати й союзники та партнери будуть спільно підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – додав він.

Загальний обсяг військової допомоги США для України з початку повномасштабного вторгнення, згідно з офіційними даними американського Міноборони, без урахування останнього пакета становить понад 39,7 мільярда доларів США.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни Заходу активізують постачання військової допомоги Україні, щоб допомогти контрнаступу українських Збройних сил.