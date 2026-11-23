Міністр оборони Великої Британії Вес Стрітінг запевняє, що озброєння, закуплене союзниками для України в рамках програми PURL, надходить без затримок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Стрітінг заявив на брифінгу в Києві, його цитує "Укрінформ".

Британський міністр зазначив, що союзники України завжди оперативно реагують, коли зʼявляється інформація про затримки американської допомоги в рамках механізму PURL і вирішують це питання.

"Наскільки я розумію, процес у межах ініціативи PURL триває, і підтримка надходить саме через неї. Нещодавно на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі ми, зокрема, працювали над залученням додаткової підтримки для України – у тому числі через PURL. Тож жодних проблем бути не повинно", – зазначив він.

Минулого місяця США погрожували зупинити поставки в рамках програми PURL у відповідь на українські удари по російській енергетичній інфраструктурі. Ця погроза не була реалізована, і програма продовжила діяти, зазначили джерела.

Водночас президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що все ще очікує затвердження міністром оборони США Пітом Гегсетом передачі додаткових перехоплювачів.

За його словами, цього року Україна отримує у місяць в середньому лише 12 ракет до систем Patriot.

Головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич заявив, що США продовжують постачати Україні ракети-перехоплювачі до систем протиповітряної оборони Patriot та комплекси озброєння, оплачені європейськими союзниками.