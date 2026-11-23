У Бельгії пройшла нова хвиля загальнонаціональних протестів проти реформ уряду – за різними даними їх відвідали від 50000 до 70000 людей.

Про це інформує "Європейська правда" з посиланням на Le Soir.

У понеділок, 23 листопада, на заклик профспілок десятки тисяч людей пройшли маршем вулицями Брюсселя, щоб висловити протест проти реформ уряду. За даними поліції, до маршу приєдналися від 50 000 учасників, профспілки ж повідомляють про 70 000.

Це вже друга така акція, яка має на меті спонукати уряд прискорити бюджетні переговори та виступити проти низки реформ уряду, зокрема – пенсійної.

У марші взяли участь активісти з профспілок, молодь та пенсіонери.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер встановив 31 грудня як крайній термін для досягнення його урядом угоди щодо бюджету на наступний рік; у разі невдачі кабінет міністрів піде у відставку.

Раніше король Бельгії відхилив відставку прем’єр-міністра і зобов’язав його завершити бюджетні переговори якомога швидше. З того часу де Вевер провів низку переговорів з лідерами коаліційних партій, однак всі завершилися безрезультатно.