20 листопада у Брюсселі пройшов саміт Європейського Союзу та Великої Британії – другий після виходу Сполученого Королівства з ЄС. При цьому після першої зустрічі у травні 2025 року в Лондоні відбулися суттєві зміни – прем'єр-міністром став Енді Бернем, який критично ставиться до виходу країни з Євросоюзу.

Відповідно, знову пожвавилася дискусія про повернення Британії. І минулий саміт розглядали як нагоду для суттєвого перезавантаження відносин Лондона і Брюсселя та більшої визначеності щодо повторного вступу Британії до ЄС.

Однак прориву не сталося.

Докладно про результати саміту – в статті журналістки "Європейської правди" Уляни Кричковської-Богданової До Європи без поспіху. Що вирішив саміт Британія-ЄС та чому не йдеться про повернення. Далі – стислий її виклад.

Теперішній прем’єр Британії Енді Бернем очолив лейбористський уряд у липні 2026 року, а до того критично висловлювався щодо Brexit – заявляв, що вихід Сполученого Королівства з ЄС у 2020 році "приніс більше шкоди, ніж користі".

Природно, що після приходу в офіс на Даунінг-стріт Бернем пообіцяв провести масштабний перегляд відносин із Брюсселем. Відразу ж заговорили навіть про ймовірне повернення Британії в ЄС.

Сам Бернем став обережнішим. Наприкінці вересня серед можливих сценаріїв подальших відносин між країною та ЄС він називав збереження нинішнього статус-кво, повернення Великої Британії до митного союзу ЄС, а також поглиблення відносин за аналогією з моделлю, яку нині обговорюють Євросоюз і Канада.

Якихось практичних кроків на кшталт нового референдуму про вступ він не пропонував.

Хоча наприкінці жовтня Бернем зазначив, що хотів би за свого життя побачити Велику Британію знову серед членів ЄС – однак одразу ж уточнив, що такий сценарій зараз не розглядається.

Тож позиція Бернема наразі полягає більше не в перегляді самого рішення про Brexit, а в прагненні виправити деякі наслідки виходу країни з Євросоюзу.

Власне, про певні практичні кроки і йшлося на саміті.

Наприклад, угода щодо торгівлі харчовими продуктами та напоями має спростити перевірки та усунути значну частину додаткових процедур, запроваджених після Brexit для торгівлі тваринною та рослинною продукцією між Великою Британією та ЄС. Очікується, що вона набуде чинності 1 березня 2028 року.

Домовленість у сфері енергетики та кліматичної політики передбачає повторне пов'язування британської та європейської систем торгівлі квотами на викиди. Це має допомогти виробникам з обох сторін уникнути додаткових витрат, пов'язаних із транскордонним вуглецевим регулюванням. Початок дії цієї угоди також заплановано аж на 2028 рік.

Окремий блок домовленостей стосується міграції та безпеки кордонів.

Тим часом багато хто у Великій Британії з обережністю ставиться навіть до перспектив зближення з ЄС в окремих сферах, і чіткої підтримки з боку більшості щодо повторного вступу поки що немає.

Хоча, побічно, значна частина британців не мала б нічого проти.

Своєю чергою в самому Європейському Союзі демонструють готовність до подальшого зближення. Президент Європейської ради Антоніу Кошта наголосив, що ЄС залишається "відкритим до якомога тісніших відносин" із Великою Британією.

В окремому розділі "Спільні глобальні пріоритети" 18-сторінкової декларації Україні присвячено перші два пункти. Це переважно підтвердження вже неодноразово озвучених позицій сторін.

ЄС та Велика Британія наголосили на непохитній підтримці її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності в межах міжнародно визнаних кордонів. Засудили російську агресію, назвавши її порушенням міжнародного права та Статуту ООН.

ЄС та Велика Британія також запевнили, що продовжать безстроково підтримувати Україну, та закликали міжнародних партнерів також посилити підтримку, щоб задовольнити нагальні фінансові та військові потреби Києва.

Докладніше – Уляни Кричковської-Богданової До Європи без поспіху. Що вирішив саміт Британія-ЄС та чому не йдеться про повернення.