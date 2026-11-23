Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер вимагає проведення повного розслідування можливих правопорушень після того, як президент США Дональд Трамп зізнався, що особисто втрутився в роботу ради директорів компанії Nvidia, щоб повернути на посаду генерального директора скандального Дженсена Хуанга.

Про це повідомляє AFP, пише "Європейська правда".

У понеділок компанія Nvidia заявила, що негайно поновлює на посаді свого генерального директора Дженсена Хуанга.

Хуанг подав у відставку менше ніж два тижні тому на тлі викриттів про позашлюбні стосунки, зокрема з імовірною китайською шпигункою.

Згодом Трамп заявив, що особисто втрутився в роботу ради директорів Nvidia, щоб повернути Хуанга на посаду.

У понеділок Шумер пообіцяв у понеділок провести розслідування можливих правопорушень, пов’язаних із поновленням Хуанга на посаді.

Сенатор також звинуватив Трампа в тому, що той ставить особисті фінансові інтереси вище за національну безпеку.

"Демократи використають усі свої повноваження, щоб розслідувати будь-які порушення з боку адміністрації Трампа, Дженсена Хуанга, інших керівників Nvidia та будь-кого, хто продає нашу національну безпеку заради фінансової вигоди", – заявив він.

Нагадаємо, минулого тижня Китай заборонив кореспондентці Bloomberg бути присутньою на тристоронній зустрічі лідерів Китаю, США та Росії після того, як вона вигукнула запитання про колишнього генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга.