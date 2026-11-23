Європейська комісія ухвалила правила впровадження заборони на видачу віз теперішнім та колишнім російським військовим.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

Рішення Європейська комісія ухвалила у понеділок, 23 листопада, поряд із прийняттям 22-го пакету санкцій проти РФ. До уже визначених раніше правил додали оновлений перелік супровідних документів для заявників на отримання російської візи. Вони передбачають більш суворі заходи щодо туристичних віз та віз для митців, які подорожують до ЄС. А також – рекомендації щодо того, як реалізувати запропоновану заборону для російських спортсменів брати участь у спортивних змаганнях в ЄС від імені Росії.

"Ми запропонували впровадити заборону на видачу віз ЄС для всіх, хто служить або служив у Збройних силах Росії з початку її агресивної війни. Оскільки ми спостерігаємо зростання активності російських агентів у державах-членах ЄС, ця заборона є частиною нашої відповіді. В’їзд до Європейського Союзу має бути заборонений для тих, хто становить загрозу безпеці Європи", – заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Ці рекомендації також Єврокомісія висунула поряд з пропозицією щодо 22-го пакету санкцій, спрямованих на заборону громадянам Росії виступати від імені російської держави на спортивних заходах у ЄС. Після ухвалення цієї заборони, держави-члени повинні розглянути можливість відмови у видачі шенгенських віз російським спортсменам, які беруть участь у спортивних заходах, де використовуються російські національні символи, такі як прапор, гімн або форма.

У рекомендаціях також міститься заклик приділяти особливу увагу окремим митцям, які беруть участь у культурних заходах, що фінансуються російською владою та можуть використовувати свою популярність на користь агресивної війни Росії.

Нагадаємо, 23 листопада Єврокомісія представила 22-ий пакет санкцій проти Росії. У ньому, зокрема, ЄС поширює заборону на транзакції на близько 60 російських банків. Усі 60 банків будуть виключені з системи SWIFT.

Раніше Фінляндія посилила обмеження на в'їзд російських спортсменів, зокрема тих, які мають нейтральний статус. Також Естонія підтвердила, що не допустить російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території.