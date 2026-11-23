Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав помилкою те, що у 2008 році Україні відмовили у наданні Плану дій щодо членства в НАТО.

Про це пише DPA, цитуючи виступ Мерца не пресконференції з генсеком НАТО Марком Рютте у Берліні, інформує "Європейська правда".

Мерц зазначив, що колись було помилкою не підтримати американську пропозицію 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті щодо прийняття України до НАТО. Адже таке рішення могло б запобігти повномасштабній війні Росії.

"Якби вона стала членом НАТО, цієї війни, ймовірно, можна було б уникнути", – сказав Фрідріх Мерц.

Заява німецького канцлера прозвучала на тлі пропозиції президент Франції Емманюеля Макрона знову обговорити питання вступу України до НАТО.

"У поточній ситуації, з огляду на максималістські позиції Росії, я вважаю, що ми маємо знову порушити питання про вступ України до НАТО", – заявив Макрон після саміту "коаліції охочих" у Берліні.

Мерц назвав позицію Франції "логічною". За його словами. вона відповідає гарантіям безпеки, яких потребує Україна і які їй планують надати після закінчення війни. Зокрема, йдеться про ідею забезпечити Україні гарантії, подібні до тих, що застосовуються за статтею 5 договору НАТО. За словами Мерца, такі гарантії безпеки "дуже близькі" до членства в НАТО.

"Чесно кажучи, я не можу уявити майбутнє України без таких гарантій безпеки, які їй нагально потрібні. І це гарантії безпеки не лише для України, а й для нас усіх", – сказав німецький канцлер.

Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель неодноразово виправдовувала своє рішення відмовити Україні у наданні Плану дій щодо членства у НАТО в 2008 році. Зокрема, вона стверджувала, що якби Україна почала рух до НАТО, то війна почалась би набагато раніше.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що питання членства України в НАТО продовжує підніматися на зустрічах із союзниками, але результат цього залежатиме від умов завершення війни.

Раніше медіа повідомляли, що державний секретар США Марко Рубіо у приватних бесідах висловлював невпевненість у можливості завершення війни шляхом переговорів, а також в тому, що Україна зможе вступити до НАТО у найближчій перспективі.