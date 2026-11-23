Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у понеділок представила новий пакет санкцій проти Росії, який стане 22-м за ліком.

Про це йдеться у заяві Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила президентка ЄК, цим пакетом Євросоюз посилює тиск на Росію у трьох напрямках.

"Ми завдаємо сильнішого удару по джерелах фінансування війни Росією, націлюючись на її банки та криптовалютні платформи. Ми ще більше ізолюємо Росію. Ми закриваємо їй доступ до участі в європейських спортивних та культурних заходах. Ми посилюємо візові правила. І ми подвоюємо зусилля щодо забезпечення дотримання цих санкцій", – поінформувала фон дер Ляєн.

Зокрема, за її словами, ЄС поширює заборону на транзакції на близько 60 російських банків. Усі 60 банків будуть виключені з системи SWIFT.

"Ми також вживаємо жорстких заходів щодо криптовалютних та платіжних мереж. Ми зосередимося на Росії, але також охопимо треті країни, які допомагають Росії обходити наші санкції. Це один із головних напрямків нашого нового пакета заходів. І важлива сфера, в якій ми прагнемо узгодити зусилля з міжнародними партнерами. Саме тому ми також створили Робочу групу з криптовалютних санкцій для підтримки цієї роботи", – додала глава Єврокомісії.

Крім того, у новому санкційному пакеті буде розширена заборона на енергетичні послуги, щоб жодна європейська компанія не могла допомагати Росії будувати, експлуатувати чи ремонтувати її енергетичну інфраструктуру, зокрема нафтопереробні заводи.

Вперше ця заборона поширюється також на послуги з постачання електроенергії, додала фон дер Ляєн.

Також ЄС додасть до чорного списку ще понад 70 суден так званого "тіньового флоту" РФ. Єврокомісія пропонує заборонити використання танкерів, застрахованих в Росії.

Глава ЄК також запропонувала заборону на видачу віз колишнім учасникам війни проти України.

"Останнім часом ми спостерігаємо ескалацію нетрадиційних кінетичних дій російських агентів у Європі. І ця заборона є частиною нашої відповіді. Колишні російські комбатанти становлять загрозу безпеці Європи. Не можна дозволяти їм вільно пересуватися нашими країнами. Тому в’їзд до Європейського Союзу буде заборонено", – наголосила вона.

Крім того, за пропозицією Єврокомісії, європейцям буде заборонено і надалі обіймати посади в керівних органах компаній у Росії.

Також Єврокомісія пропонує запровадити заборону на участь російських команд та спортсменів, які виступають під російським прапором, у будь-яких спортивних заходах на території ЄС.

"Ми пропонуємо заборонити демонстрацію офіційних російських символів. Ми також обмежимо фінансові потоки від російських спонсорів до європейських спортивних та культурних асоціацій. Крім того, ми запровадимо обмеження щодо обіймання росіянами посад у керівних органах європейських спортивних федерацій", – повідомила фон дер Ляєн.

На тлі представлених Єврокомісією обмежень варто зазначити, що Фінляндія посилила обмеження на в'їзд російських спортсменів, зокрема тих, які мають нейтральний статус.

13 листопада Естонія підтвердила, що не допустить російських і білоруських спортсменів до змагань на своїй території.

Також Норвегія оголосила про намір заборонити в'їзд російським і білоруським професійним спортсменам та їхньому супроводу для участі у спортивних заходах.