Европарламент утвердил новые правила по производству и утилизации батареек

Европарламент утвердил новые правила дизайна, производства и утилизации всех типов батареек, которые продаются на территории стран ЕС.

Об этом сообщили в пресс-службе Европарламента, пишет "Европейская правда".

Решение приняли 587 голосами "за", против проголосовали 9 депутатов и еще 20 воздержались. Таким образом Европарламент одобрил договоренность по этому законопроекту, достигнутую ранее с Советом ЕС.

Новый закон покрывает весь "цикл жизни" батареек.

Среди прочего, он предусматривает, что производители должны указывать на продукте информацию об "углеродном следе", если речь идет о батареях для электрических средств транспорта и промышленных батареях, которые можно перезаряжать, мощностью более 2кВт-ч. Для них нужно делать также "цифровой паспорт".

В различных устройствах батареи обязывают проектировать так, чтобы потребители могли сами достать или заменить их.

Кроме того, устанавливаются целевые показатели сбора использованных батареек и повторного использования материалов от них.

Так, на 2023 год декларируется цель собирать 45% использованных портативных батареек, к 2027 году – 63%, к 2030 – 73%; для батарей от легкого индивидуального транспорта – 51% к 2028 году, 61% к 2031 году.

К 2027 году определили целью изымать из собранных использованных батареек 50% лития, 90% кобальта, меди, свинца и никеля; к 2031 году – 80% лития и 90% кобальта, меди, свинца и никеля.

Кроме того, производители должны будут постепенно наращивать использование этого сырья для повторного производства батареек.

После утверждения Советом ЕС закон должен быть опубликован в Официальном журнале ЕС и тогда вступит в силу.

Работа над этим проектом закона длилась с 2020 года, когда Еврокомиссия внесла свое предложение.