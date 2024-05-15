Замах на прем'єра Словаччини, США готують Patriot, Зеленський скасував зустрічі: новини дня

Головна новина дня – замах на словацького прем’єра. Що відомо?

Складна ситуація на фронті, президент України відклав міжнародні заходи.

Держсекретар США вже другий день в Києві. За його словами, США налаштовані, що Україна має перемогти у цій війні. Також він допустив зустріч Зеленського з Байденом у "найближчі тижні".

Американський президент найближчим часом може зустрітися не тільки з українським колегою, але й зі своїм основним опонентом на виборах президента – Дональдом Трампом.

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Про все важливе і цікаве за середу, 15 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Замах на прем’єра Словаччини

Сьогодні вдень на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо вчинили замах. Напад стався у місті Гандлова після виїзного засідання уряду. Голову словацького уряду доставили в лікарню гелікоптером.

Наш Telegram-канал одним з перших публікував фото і відео з місця події.

За словами свідків, які були на місці події, прем'єр підійшов до людей, які вітали його, і саме тоді пролунало кілька пострілів. Після цього очільник уряду впав на землю. Після цього його евакуювали до лікарні.

Словацький телеканал TA3 спочатку повідомив, що прем'єр-міністр країни успішно переніс операцію, але після цього змінив інформацію.

Міністри оборони та внутрішніх справ Словаччини заявили, що Роберт Фіцо все ще перебуває на операційному столі.

За даними ЗМІ, у Фіцо стріляв 71-річний чоловік із міста Левіце на заході країни, він письменник.

Телеканал Joj називає повіне ім'я письменника – Юрай Цинтула. Він був порівняно відомим у Словаччині, здобув кілька письменницьких нагород і з 2015 року був членом професійної асоціації. Також стверджується, що у 2016 році Цинтула нібито працював у приватній службі безпеки, звідки й має дозвіл на зброю.

Лідер опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" Міхал Шимечка категорично заперечив приналежність до його політсили чоловіка, який стріляв у прем'єра Роберта Фіцо.

За словами Шимечки, "Прогресивна Словаччина" поділяє жах від замаху на прем'єр-міністра.

"Ми стурбовані подальшою ескалацією напруги в суспільстві. Тому застерігаємо від поширення неправдивої інформації про стрільця. Ми категорично заперечуємо, що він є членом нашого руху. Так само, як і будь-який інший його зв'язок з нашою партією чи нашими членами", – заявив він.

ЗМІ припускають, що чоловік, який стріляв у Фіцо, міг належати до проросійської воєнізованої групи.

Реакція на замах: "Напад на демократію"

Президентка Словаччини Зузана Чапутова засудила замах на прем'єр-міністра Роберта Фіцо.

"Сталося щось, про що ми ще не знаємо або не можемо зрозуміти. Фізичний напад на прем'єр-міністра – це напад на людину, але це також напад на демократію. Будь-який вид насильства є неприйнятним", – заявила президентка Словаччини.

Як відомо, її каденція добігає кінця.

Обраний президент Словаччини Петер Пеллегріні також заявив, що цей напад є загрозою для словацької демократії.

Він наголосив, що інші політичні погляди не виправдовують застосування насильства.

Парламент Словаччини посилить заходи безпеки після замаху.

Угорський прем’єр Віктор Орбан, який є другом Фіцо, шокований замахом.

"Ми молимося за його здоров'я та швидке одужання! Нехай Господь благословить його та його країну!" – зазначив Орбан у Twitter (X).

Сербський портал B92 з посиланням на неофіційні дані повідомив, що Орбан, а також президент Сербії Александар Вучич у наступні два-три дні планують відвідати Фіцо.

Президент України Володимир Зеленський назвав напад на словацького прем'єр-міністра жахливим і наголосив, що Україна "рішуче засуджує цей акт насильства проти глави уряду нашої сусідньої держави-партнера".

"Щиро сподіваємося на швидке одужання Роберта Фіцо і висловлюємо нашу солідарність з народом Словаччини", – додав президент.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що рішуче засуджує "мерзенний напад на прем'єр-міністра Роберта Фіцо".

"Таким актам насильства немає місця в нашому суспільстві і вони підривають демократію, наше найцінніше спільне благо", – написала вона у Twitter (X)

Президент США Джо Байден сказав, що "стривожений повідомленнями про напад" на Фіцо, і додав, що разом із першою леді Джилл Байден молиться за його швидке одужання та висловлює підтримку його родині та народу Словаччини.

"Наше посольство перебуває в тісному контакті з урядом Словаччини і готове надати допомогу", – додав Байден.

Складна ситуація на фронті

У Пентагоні заявили, що наразі ситуація на полі бою в Україні є складною, окупаційна армія РФ намагається просунутись вперед, що викликає занепокоєння.

Через ситуацію на фронті президент України Володимир Зеленський навіть відклав усі міжнародні заходи.

"Володимир Зеленський дав доручення перенести всі міжнародні заходи за його участі, заплановані на найближчі дні, та опрацювати нові дати проведення", – йдеться у повідомленні Офісу президента.

Як відомо, 17 травня Зеленський мав відвідати Іспанію, зокрема, для зустрічі з очільником уряду Педро Санчесом і підписання нової двосторонньої угоди про безпеку.

Вчора до Києва прибув держсекретар США Ентоні Блінкен. Зеленський під час зустрічі з ним сказав, що Україна потребує двох Patriot для захисту Харкова й області.

Як повідомляє агентство Bloomberg, адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, щоб відправити в Україну додаткову батарею ЗРК Patriot.

"США прагнуть відправити одну батарею разом з радарами, за словами людей, які попросили не називати їхніх імен", – йдеться у публікації.

Європейські союзники також працюють над можливістю відправити Україні додаткові системи протиповітряної оборони зі своїх запасів, зазначили джерела. Серед них і Румунія.

Прем'єр Румунії задоволений реакцією Кремля на обговорення про Patriot для України.

"Я задоволений реакцією Москви. Це означає, що наші рішення мають вагу, і що там бояться, що світ мобілізує зусилля проти диктатора Путіна", – сказав Марчел Чолаку.

За його словами, рішення буде ухвалюватися на Вищій раді національної оборони, як і прийнято.

До речі, Ентоні Блінкен провів спільну пресконференцію з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Серед іншого, держсекретар США анонсував 2 млрд доларів у новий спецфонд для українського ОПК, допустив можливість зустрічі Зеленського і Байдена протягом наступних тижнів, а також не виступив проти ударів України по території РФ у принципі.

Блінкен ухилився від прямої відповіді на уточнювальне запитання про те, чи дозволять США бити про території РФ саме американською зброєю, але повторив, що США не заперечують проти ударів України по РФ у принципі.

При цьому він ухилився від прямої відповіді на уточнювальне запитання про те, чи дозволять США бити про території РФ саме американською зброєю.

А ще він заявив, що Україна має перемогти у війні.

"Сполучені Штати віддані тому, щоб гарантувати, що Україна переможе у війні, і це демонструвалося через безпрецедентну підтримку, яку ми надали і продовжуємо надавати… Ми рішуче налаштовані, що Україна має перемогти у цій війні і отримати успіх задля свого народу і свого майбутнього", – заявив Ентоні Блінкен.

Щодо переговорів

Тим часом президент Чехії Петр Павел закликав до реалістичного погляду на ситуацію з війною в Україні.

"Я думаю, було б наївно говорити, що Україна може повернути окуповані території в осяжному майбутньому. Росія просто так не віддасть окуповані території. Нам потрібно зупинити війну, а потім почати обговорювати майбутні домовленості. Це може бути якийсь компроміс, але не без згоди України, Росії та країн, які будуть гарантом цієї угоди", – сказав він.

Слова Павела були інтерпретовані головою комітету парламенту з питань оборони Любомиром Метнаром як заклик до припинення війни і водночас визнання того, що Україні, можливо, доведеться піти на територіальні компроміси.

Віцепрем'єр Віт Ракушан заявив, що Павел послідовний у своїй позиції, що необхідно припинити бойові дії і вести переговори про мир в Україні.

Він додав, що непорушність територіальної цілісності України і рішучість Чехії допомагати Україні дипломатично і військово залишаються незмінними.

Нагадаємо, в середині червня в Швейцарії проходитиме Глобальний саміт миру.

Вже 50 країн і організацій підтвердили участь у ньому.

Загалом організатори надіслали запрошення 160 країнам та організаціям.

Різне щодо українців

Ірландія скоротила соцвиплати біженцям з України, які мають житло від держави.

Чехія схвалила пілотну програму повернення українців додому, мобілізації не стосується.

Сейм Польщі схвалив зміни правил допомоги українським біженцям.

"Важка крапка", яку поставила Грузія

14 травня грузинська влада схвалила у третьому та остаточному читанні скандальний законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", скопійований з російського – і тим самим остаточно зняла всі питання щодо розвороту зовнішнього курсу країни.

Захід не припиняє спроб вплинути на грузинську владу.

У Тбілісі сьогодні приїхали очільники МЗС балтійських держав та Ісландії. Головною темою їхнього візиту є ситуація довкола скандального закону про "іноагентів".

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі повідомила, що на переговорах йшлося про те, "наскільки важку крапку було поставлено вчора" після ухвалення скандального закону.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна назвав скандальний грузинський закон про "іноагентів" символом вибору між Росією та ЄС.

Євросоюз оголосив про загрозу для шляху Грузії в ЄС після ухвалення скандального закону.

У НАТО попередили Грузію, що закон про "іноагентів" несумісний з курсом на членство.

За повідомленням медіа, Сполучені Штати підготували проєкт санкцій проти грузинських посадовців, включаючи першу особу у грузинській владі Бідзіну Іванішвілі.

А прем’єр Грузії вважає, що США "зіпсують собі репутацію" санкціями проти грузинських посадовців.

Про те, чи варто розраховувати на потужні західні санкції проти грузинської влади та якими є шанси протестувальників, читайте в статті редакторів "Європейської правди" Юрія Панченка та Сергія Сидоренка Росія виграє Грузію. Як ЄС та США втрачають вплив на Тбілісі та чи реально це розвернути.

Президентка Саломе Зурабішвілі пообіцяла ветувати закон "про іноагентів". Втім, для влади Грузії подолання президентського вето є формальністю – для цього достатньо повторного голосування простою більшістю голосів.

До речі, в парламенті вже "тренуються долати вето". Сьогодні стало відомо, що парламентарі подолали вето президентки, накладене на скасування гендерних квот.

Ізоляція Росії

За даними ЗМІ, США погрожували Raiffeisen Bank International обмеженнями через роботу в Росії, а Нідерланди і Франція пропонують ЄС санкції проти банків, які допомагають РФ постачати ВПК.

Крім того, медіа повідомляють, що посли ЄС схвалили заборону низки пропагандистських ресурсів Росії.

А парламент Естонії схвалив закон про використання заморожених коштів РФ на користь України.

Решта новин

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