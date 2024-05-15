У Швейцарії затримали чоловіка, який кидався на перехожих і тяжко поранив одного

Поліція швейцарського міста Цофінген у центральному кантоні Аргау затримала чоловіка, який нападав із, імовірно, ножем на перехожих і поранив кількох людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила газета Neue Zürcher Zeitung.

Ймовірний злочинець вийшов із залізничної станції в Цофінгені незабаром після 16:00 і попрямував на захід у напрямку сусіднього села Штрівельбах. У цей час він нападав на перехожих.

Коли поліція прибула на місце події, чоловік сховався в будівлі. Правоохоронці оточили її та змогли затримати нападника через більш як дві години.

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Поліція Аргау припускає, що нападник використовував "колючо-ріжучу зброю", ймовірно, ніж. У результаті його дій є кілька поранених, серед них один – у тяжкому стані.

Наразі правоохоронці радять уникати Цофінгена, позаяк невідомо, чи діяв зловмисник самостійно або у складі угруповання. Також вони відкрили гарячу лінію для пошуку додаткової інформації або можливих жертв.

Минулого місяця, нагадаємо, поліція Лондона затримала чоловіка, який кидався на перехожих із мечем. А в Німеччині поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті.