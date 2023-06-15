Дуда і Зеленський обговорили телефоном ситуацію із контрнаступом України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із польським колегою Анджеєм Дудою.

Про це Зеленський написав у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

За словами українського президента, під час розмови обговорювалися ситуація на полі бою в Україні, а також потреби Сил оборони.

Провів предметну розмову з Президентом Польщі @AndrzejDuda. Обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських захисників. Подякував 🇵🇱 за виконання досягнутих домовленостей у сфері оборонної допомоги. Узгодили подальші кроки в контексті підготовки до саміту НАТО. Продовжуємо… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2023

Також Зеленський подякував Польщі за виконання досягнутих домовленостей у сфері оборонної допомоги.

"Узгодили подальші кроки в контексті підготовки до саміту НАТО. Продовжуємо спільно працювати над тим, щоб членство України в Альянсі стало реальністю", – зазначив він.

Нагадаємо, перед цим Дуда і Зеленський проводили телефонну розмову 11 червня. Вони обговорили результати саміту Бухарестської дев'ятки у Братиславі та поточний стан підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі в липні.