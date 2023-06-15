Дуда и Зеленский обсудили по телефону ситуацию с контрнаступлением Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой.

Об этом Зеленский написал в Twitter, сообщает "Европейская правда".

По словам украинского президента, во время разговора обсуждались ситуация на поле боя в Украине, а также потребности Сил обороны.

Провів предметну розмову з Президентом Польщі @AndrzejDuda. Обговорили ситуацію на полі бою та потреби українських захисників. Подякував 🇵🇱 за виконання досягнутих домовленостей у сфері оборонної допомоги. Узгодили подальші кроки в контексті підготовки до саміту НАТО. Продовжуємо… — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 14, 2023

Также Зеленский поблагодарил Польшу за выполнение достигнутых договоренностей в сфере оборонной помощи.

"Согласовали дальнейшие шаги в контексте подготовки к саммиту НАТО. Продолжаем совместно работать над тем, чтобы членство Украины в Альянсе стало реальностью", – отметил он.

Перед этим Дуда и Зеленский говорили по телефону 11 июня. Они обсудили результаты саммита "Бухарестской девятки" в Братиславе и текущее состояние подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе в июле.