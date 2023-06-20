У Болгарії виявили мережу із сотень сайтів-сміттярок, що поширюють російську дезінформацію

У Болгарії помітили велику мережу сайтів-сміттярок, створених для поширення неправдивих новин та дезінформації, зокрема російської.

Як повідомляє Euractiv, про це стало відомо з дослідження болгарського аналітичного центру Human and Social Studies Foundation, який спеціалізується на дослідженні російської пропаганди в інтернеті.

Аналітики HSSF виявили мережу з майже 400 однотипних сайтів, які, схоже, створили саме для того, щоб транслювати російські наративи на болгарську аудиторію.

За їхніми висновками, збільшення кількості таких ресурсів – одна з причин швидкого зростання обсягів російської пропаганди у болгарському інфопросторі. Так, до кінця 2022 року, порівняно з 2021, кількість такого контенту зросла майже у 20 разів. Аналітики зазначають, що головних сплесків було два – на початку та наприкінці року.

"На початку року сформувалася невелика мережа агрегаторів, які підсилювали російські наративи. До кінця року вона розрослася у велетенську машину (ідентифіковано 370 сайтів), що збільшило поширення кожного меседжу приблизно у 400 разів", – зазначають автори. Сайти скоріш за все використовують платформу Share4Pay, яка сплачує користувачам за поширення новин з цих сайтів у соцмережах.

Аналітики помітили і надзвичайно високу активність у Facebook – тисячі постів на сторінках у групах, що отримали понад 7,6 млн взаємодій. Зазвичай це сторінки, що позиціонуються як розважальні або комерційні, а не новинні.

За словами авторів дослідження, не усі меседжі російської дезінформації сприймають однаково. Так, переконання про могутність "другої армії світу", схоже, знижується, а позитивне сприйняття Путіна обвалилося втричі. Проте краще сприймають наративи про те, що, наприклад, Болгарія на боці України, тому що болгарський уряд залежить від західних партнерів, що Захід "втягнув Росію у війну", що військова допомога Україні втягує Болгарію у війну.

Нагадаємо, МЗС Болгарії звинуватило посла Росії в поширенні дезінформації, коли вона заявила, що відправка болгарських солдатів в Україну негативно вплине на діалог між Москвою і Софією.