Президент Польщі офіційно повернув Качинського на посаду віцепрем’єра
Президент Польщі Анджей Дуда офіційно призначив голову керівної партії "Право і справедливість" віцепрем’єром в уряді Матеуша Моравецького.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.
Ярослав Качинський був віцепрем'єр-міністром в уряді Матеуша Моравецького та головою Комітету Ради міністрів з питань національної безпеки і оборони з жовтня 2020 року по червень 2022 року.
Зараз він повертається в уряд, щоб сконцентрувати політичну та адміністративну владу в своїх руках і руках прем'єр-міністра напередодні осінніх парламентських виборів.
Маріуш Блащак, Яцек Сасін та Пьотр Глінський втратили посади віцепрем'єр-міністрів, але залишаються членами уряду та міністрами оборони, державних активів та культури.
Четвертий з попередніх віцепрем'єрів, Генрик Ковальчик, якого кілька місяців тому позбавили посади міністра сільського господарства, стає міністром без портфеля.
Поляки не дуже прихильно ставляться до такого рішення, згідно з опитуванням, проведеним United Surveys для RMF FM та "Dziennik Gazeta Prawna".
Майже 60 відсотків респондентів вважають, що Ярослав Качинський не повинен повертатися до уряду. Повернення Качинського в уряд підтримує 21,3% респондентів. Трохи більше п'ятої частини респондентів не мають думки з цього приводу.