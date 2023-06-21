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Кулеба вперше зустрівся з головою МЗС Туреччини

Середа, 21 червня 2023, 21:03

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу провів першу зустріч із новопризначеним очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Лондоні на полях конференції з питань відновлення України.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба повідомив у Twitter.

За словами голови українського МЗС, він із турецьким колегою обговорив "широкий спектр сфер, у яких Україна та Туреччина можуть розвивати двосторонню співпрацю".

"Я підтвердив зацікавленість України у підтримці та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також у мобілізації глобальної підтримки "формули миру", – додав Кулеба.

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Раніше голови МЗС України й Туреччини провели першу телефонну розмову 8 червня, в якій обговорили, серед іншого, наслідки підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Хакан Фідан – керівник турецької розвідки (MIT) і колишній військовий, який був радником Ердогана, коли той ще обіймав посаду прем’єр-міністра.

Відомо, що нинішній голова МЗС Туреччини брав участь у переговорах про обмін військовополонених між Україною та Росією. У жовтні голова Офісу президента Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників "Азовсталі" в Туреччині".

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