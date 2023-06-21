Кулеба вперше зустрівся з головою МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу провів першу зустріч із новопризначеним очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Лондоні на полях конференції з питань відновлення України.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба повідомив у Twitter.

За словами голови українського МЗС, він із турецьким колегою обговорив "широкий спектр сфер, у яких Україна та Туреччина можуть розвивати двосторонню співпрацю".

First meeting with @HakanFidan. We discussed a wide range of areas where Ukraine and Türkiye can advance bilateral cooperation. I reaffirmed Ukraine’s interest in maintaining and expanding the Black Sea Grain Initiative, as well as mobilising global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/3EiSmvPSXk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2023

"Я підтвердив зацікавленість України у підтримці та розширенні Чорноморської зернової ініціативи, а також у мобілізації глобальної підтримки "формули миру", – додав Кулеба.

Раніше голови МЗС України й Туреччини провели першу телефонну розмову 8 червня, в якій обговорили, серед іншого, наслідки підриву Росією Каховської гідроелектростанції.

Хакан Фідан – керівник турецької розвідки (MIT) і колишній військовий, який був радником Ердогана, коли той ще обіймав посаду прем’єр-міністра.

Відомо, що нинішній голова МЗС Туреччини брав участь у переговорах про обмін військовополонених між Україною та Росією. У жовтні голова Офісу президента Андрій Єрмак дякував Фідану "за сприяння звільненню 215 військових й забезпечення умов для захисників "Азовсталі" в Туреччині".