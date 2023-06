Кулеба вперше зустрівся з головою МЗС Туреччини

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в середу провів першу зустріч із новопризначеним очільником МЗС Туреччини Хаканом Фіданом у Лондоні на полях конференції з питань відновлення України.

Про це, як пише "Європейська правда", Кулеба повідомив у Twitter.

За словами голови українського МЗС, він із турецьким колегою обговорив "широкий спектр сфер, у яких Україна та Туреччина можуть розвивати двосторонню співпрацю".

First meeting with @HakanFidan. We discussed a wide range of areas where Ukraine and Türkiye can advance bilateral cooperation. I reaffirmed Ukraine’s interest in maintaining and expanding the Black Sea Grain Initiative, as well as mobilising global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/3EiSmvPSXk