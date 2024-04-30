У Лондоні заарештували чоловіка, який напав на людей з мечем

Британська поліція заарештувала озброєного мечем чоловіка після повідомлень про ножові поранення під час серйозного інциденту на північному сході Лондона.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

36-річного чоловіка заарештували після того, як поліція отримала повідомлення про те, що автомобіль в'їхав у будинок поблизу станції метро Ено.

Sky News

Поліція повідомила, що підозрюваний напав на представників громадськості та двох офіцерів.

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Пізніше британські ЗМІ з посиланням на медиків повідомили, що до лікарні в результаті інциденту потрапили п’ятеро людей.

"Це, мабуть, був жахливий інцидент для тих, кого це стосувалося. Я знаю, що громада відчує шок і тривогу. Ми не вважаємо, що існує якась постійна загроза громаді", – сказала представниця столичної поліції Аде Аделекан.

Поліція заявила, що інцидент не виглядає пов'язаним з тероризмом, і вони не шукають інших підозрюваних.

"Я регулярно отримую інформацію про інцидент на станції Ено сьогодні вранці, – сказав міністр внутрішніх справ Британії Джеймс Клеверлі. – Я думаю про тих, хто постраждав".

Нагадаємо, минулого тижня у місті Амманфорд на заході Уельсу дівчина-підліток вчинила напад з ножем. Учнів великої загальноосвітньої школи після тривоги на кілька годин замкнули у їхніх класах через інцидент з трьома постраждалими, обставини якого спершу не розкривали.

У підсумку з’ясувалося, що йшлося про напад з ножем, внаслідок якого постраждали двоє вчителів та учень, підозрювана – дівчина-підліток. Про можливі мотиви її дій не повідомляли.

Усіх постраждалих вже виписали з лікарні.

Того ж дня у Німеччині поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті.