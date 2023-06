Кулеба впервые встретился с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду провел первую встречу с новоназначенным главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Лондоне на полях конференции по вопросам восстановления Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кулеба сообщил в Twitter.

По словам главы украинского МИД, он с турецким коллегой обсудил "широкий спектр сфер, в которых Украина и Турция могут развивать двустороннее сотрудничество".

First meeting with @HakanFidan. We discussed a wide range of areas where Ukraine and Türkiye can advance bilateral cooperation. I reaffirmed Ukraine’s interest in maintaining and expanding the Black Sea Grain Initiative, as well as mobilising global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/3EiSmvPSXk