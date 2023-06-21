Кулеба впервые встретился с главой МИД Турции

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в среду провел первую встречу с новоназначенным главой МИД Турции Хаканом Фиданом в Лондоне на полях конференции по вопросам восстановления Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Кулеба сообщил в Twitter.

По словам главы украинского МИД, он с турецким коллегой обсудил "широкий спектр сфер, в которых Украина и Турция могут развивать двустороннее сотрудничество".

First meeting with @HakanFidan. We discussed a wide range of areas where Ukraine and Türkiye can advance bilateral cooperation. I reaffirmed Ukraine’s interest in maintaining and expanding the Black Sea Grain Initiative, as well as mobilising global support for the Peace Formula. pic.twitter.com/3EiSmvPSXk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 21, 2023

"Я подтвердил заинтересованность Украины в поддержке и расширении Черноморской зерновой инициативы, а также в мобилизации глобальной поддержки "формулы мира", – добавил Кулеба.

Ранее главы МИД Украины и Турции провели первый телефонный разговор 8 июня, в котором обсудили, среди прочего, последствия подрыва Россией Каховской гидроэлектростанции.

Хакан Фидан – руководитель турецкой разведки (MIT) и бывший военный, который был советником Эрдогана, когда тот еще занимал должность премьер-министра.

Известно, что нынешний глава МИД Турции участвовал в переговорах об обмене военнопленных между Украиной и Россией. В октябре глава Офиса президента Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие в освобождении 215 военных и обеспечение условий для защитников "Азовстали" в Турции".