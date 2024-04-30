ЗМІ: Британія попередила про гібридні атаки РФ у Молдові перед виборами

Розвідка Великої Британії попередила, що Росія планує провести хвилю гібридних атак у Молдові напередодні президентських виборів та референдуму про вступ до Євросоюзу восени цього року.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, які знайомі з оцінками британської розвідки.

За словами джерел, Сполучене Королівство поділиться розвідувальними даними з владою Молдови, щоб допомогти їй протистояти загрозі з боку російських агентів у найближчі місяці.

Як йдеться в заяві британського МЗС, у вівторок міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой зустрінеться в Лондоні з молодшою міністеркою у справах Європи Нусрат Гані, щоб обговорити "підривне російське втручання". Також зустріч проведуть міністри оборони двох країн.

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Зусилля Великої Британії є ще одним прикладом прагнення розширити обмін розвідданими про втручання у вибори за межі своїх союзників з G7.

Раніше повідомляли, що влада Молдови зосередиться на протидії спробам Росії маніпулювати громадською думкою перед президентськими і парламентськими виборами в країні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой заявив, що країна стикається з численними загрозами з боку Росії на шляху до членства в Євросоюзі.

Перед цим голова Служби інформації та безпеки Молдови Александр Мустяце заявив, що Росія спробує втрутитися в президентські та парламентські вибори і спровокувати соціальні конфлікти в Гагаузії та Придністров'ї, щоб скомпрометувати вступ Молдови до ЄС.

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