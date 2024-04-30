У Польщі біля кордону з Білоруссю в аварії з військовою вантажівкою постраждали 7 солдатів

У Польщі семеро військових були госпіталізовані після аварії біля польсько-білоруського кордону.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF 24.

У вівторок вранці в містечку Кондратки військова вантажівка з нез'ясованих причин з'їхала в кювет.

Інцидент стався близько сьомої години ранку в гміні Міхалово, повідомив Іво Сава, речник військової поліції в Любліні.

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Обставини інциденту встановлює управління військової поліції в Білостоку, сказав Сава.

Він додав, що вантажівка з'їхала в кювет, але інформації про те, що хтось із військових перебуває у важкому стані, немає. Вони перебувають під наглядом у лікарні, зазначив він.

За його словами, у транспортному засобі їхали 17 військових, які серед іншого підтримували Прикордонну службу в захисті польсько-білоруського кордону від гібридної діяльності режиму Александра Лукашенка.

Нагадаємо, 25 квітня у польському Щецині п'ятеро військових отримали поранення після зіткнення британських військових машин, які їхали колоною.

А взимку вісім солдатів отримали поранення внаслідок аварії за участю військової вантажівки поблизу польського міста Гайнувка.