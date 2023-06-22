Блінкен у Лондоні розповів колегам з G7 про візит до Китаю

Держсекретар США Ентоні Блінкен на полях конференції щодо відбудови України у Лондоні зустрівся з колегами з Групи семи та розповів їм про свій нещодавній візит до Пекіна.

Про це повідомили у Держдавному департаменті, пише "Європейська правда".

У Лондоні Блінкен зустрівся з міністрами закордонних справ Британії, Франції, Німеччини, Італії, Канади, Японії та головним дипломатом ЄС.

"Вони підкреслили триваючу підтримку України у відповідь на варварську російську війну. Держсекретар поінформував групу про зустрічі з топ-посадовцями КНР у Пекіні 18-19 червня. G7 відзначили важливість тісної координації щодо Китаю", – зазнають у комюніке.

Нагадаємо, Блінкен у Пекіні провів переговори з міністром закордонних справ Цинь Ганом, які у Держдепі назвали "змістовними і конструктивними". Крім того, Блінкен зустрівся із Сі Цзіньпіном. Ці переговори стали першою зустріччю такого рівня між США й Китаєм із 2018 року.

Після цих зустрічей президент США Джо Байден заявив про прогрес у відносинах з Китаєм.

Невдовзі після того він, згадуючи інцидент з китайською повітряною кулею над США, назвав Сі Цзіньпіна диктатором. Пекін у відповідь заявив, що цим Байден здійснив "публічну політичну провокацію".