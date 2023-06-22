Блинкен в Лондоне рассказал коллегам из G7 о визите в Китай

Госсекретарь США Энтони Блинкен на полях конференции по восстановлению Украины в Лондоне встретился с коллегами из Группы семи и рассказал им о своем недавнем визите в Пекин.

Об этом сообщили в Государственном департаменте, пишет "Европейская правда".

В Лондоне Блинкен встретился с министрами иностранных дел Великобритании, Франции, Германии, Италии, Канады, Японии и главным дипломатом ЕС.

"Они подчеркнули продолжающуюся поддержку Украины в ответ на варварскую российскую войну. Госсекретарь проинформировал группу о встречах с топ-чиновниками КНР в Пекине 18-19 июня. G7 отметили важность тесной координации по Китаю", – отмечают в коммюнике.

Напомним, Блинкен в Пекине провел переговоры с министром иностранных дел Цинь Ганом, которые в Госдепе назвали "содержательными и конструктивными". Кроме того, Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Эти переговоры стали первой встречей такого уровня между США и Китаем с 2018 года.

После этих встреч президент США Джо Байден заявил о прогрессе в отношениях с Китаем.

Вскоре после этого он, говоря об инциденте с китайским воздушным шаром над США, назвал Си Цзиньпина диктатором. Пекин в ответ заявил, что этим Байден совершил "публичную политическую провокацию".