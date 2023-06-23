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Посли ЄС схвалили збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік

П'ятниця, 23 червня 2023, 17:08

Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в п’ятницю схвалили проєкт регламенту "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який передбачає виробництво до 1 мільйона боєприпасів на рік.

Про це повідомило шведське головування в Раді Євросоюзу, пише "Європейська правда".

Як зазначається в повідомленні, регламент ASAP "сприятиме збільшенню потужностей виробництва снарядів ЄС, дозволяючи його оборонній промисловості краще підтримувати збройні сили України та держав-членів".

Тепер Рада Євросоюзу отримала мандат для проведення переговорів із Європейським парламентом про схвалення відповідного регламенту. Для набуття ним чинності потрібне рішення обох цих установ ЄС; Європарламент раніше підтримав проведення переговорів у прискореному порядку.

Нагадаємо, "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.

Регламент ASAP спрямований на посилення реагування та здатності оборонної промисловості ЄС забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів і ракет в Європу.

Йдеться, серед іншого, про механізм для виявлення, моніторингу та кращого передбачення наявності проблем у ланцюгах постачання, фінансову підтримку зміцнення промислових виробничих потужностей ЄС, а також запровадження тимчасової нормативної бази для подолання кризи з постачанням боєприпасів.

Більше про наміри ЄС читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.

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