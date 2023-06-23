Посли ЄС схвалили збільшення виробництва боєприпасів до 1 мільйона на рік
Постійні представники держав-членів Європейського Союзу в п’ятницю схвалили проєкт регламенту "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" (ASAP), який передбачає виробництво до 1 мільйона боєприпасів на рік.
Про це повідомило шведське головування в Раді Євросоюзу, пише "Європейська правда".
Як зазначається в повідомленні, регламент ASAP "сприятиме збільшенню потужностей виробництва снарядів ЄС, дозволяючи його оборонній промисловості краще підтримувати збройні сили України та держав-членів".
#COREPERII | EU Ambassadors just approved the mandate for negotiations with @Europarl_EN on the ASAP Regulation.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 23, 2023
It will facilitate the ramp-up of the EU’s ammunition production capacity, allowing its defence industry to better support Ukrainian and Member States’ armed forces.
Тепер Рада Євросоюзу отримала мандат для проведення переговорів із Європейським парламентом про схвалення відповідного регламенту. Для набуття ним чинності потрібне рішення обох цих установ ЄС; Європарламент раніше підтримав проведення переговорів у прискореному порядку.
Нагадаємо, "Акт на підтримку виробництва боєприпасів" є складовою плану ЄС із забезпечення України мільйоном артилерійських боєприпасів протягом 12 місяців, запропонованим у березні 2022 року.
Регламент ASAP спрямований на посилення реагування та здатності оборонної промисловості ЄС забезпечувати своєчасне постачання боєприпасів і ракет в Європу.
Йдеться, серед іншого, про механізм для виявлення, моніторингу та кращого передбачення наявності проблем у ланцюгах постачання, фінансову підтримку зміцнення промислових виробничих потужностей ЄС, а також запровадження тимчасової нормативної бази для подолання кризи з постачанням боєприпасів.
Більше про наміри ЄС читайте тут: Європа готує снаряди: як ЄС планує підтримати контрнаступ України та посилити себе.