Послы ЕС одобрили увеличение производства боеприпасов до 1 миллиона в год

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в пятницу одобрили проект регламента "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до 1 миллиона боеприпасов в год.

Об этом сообщило шведское председательство в Совете Евросоюза, пишет "Европейская правда".

Как отмечается в сообщении, регламент ASAP "будет способствовать увеличению мощностей производства снарядов ЕС, позволяя его оборонной промышленности лучше поддерживать вооруженные силы Украины и государств-членов".

#COREPERII | EU Ambassadors just approved the mandate for negotiations with @Europarl_EN on the ASAP Regulation.



It will facilitate the ramp-up of the EU’s ammunition production capacity, allowing its defence industry to better support Ukrainian and Member States’ armed forces. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 23, 2023

Теперь Совет Евросоюза получил мандат для проведения переговоров с Европейским парламентом об одобрении соответствующего регламента. Для вступления его в силу требуется решение обоих этих учреждений ЕС; Европарламент ранее поддержал проведение переговоров в ускоренном порядке.

Напомним, "Акт в поддержку производства боеприпасов" является составляющей плана ЕС по обеспечению Украины миллионом артиллерийских боеприпасов в течение 12 месяцев, предложенным в марте 2022 года.

Регламент ASAP направлен на усиление реагирования и способности оборонной промышленности ЕС обеспечивать своевременные поставки боеприпасов и ракет в Европу.

Речь идет, среди прочего, о механизме для выявления, мониторинга и лучшего предвидения наличия проблем в цепях поставок, финансовой поддержке укрепления промышленных производственных мощностей ЕС, а также введении временной нормативной базы для преодоления кризиса с поставками боеприпасов.

Больше о намерениях ЕС читайте здесь: Европа готовит снаряды: как ЕС планирует поддержать контрнаступление Украины и усилить себя.