Послы ЕС одобрили увеличение производства боеприпасов до 1 миллиона в год

Постоянные представители государств-членов Европейского Союза в пятницу одобрили проект регламента "Акт в поддержку производства боеприпасов" (ASAP), который предусматривает производство до 1 миллиона боеприпасов в год.

Об этом сообщило шведское председательство в Совете Евросоюза, пишет "Европейская правда".

Как отмечается в сообщении, регламент ASAP "будет способствовать увеличению мощностей производства снарядов ЕС, позволяя его оборонной промышленности лучше поддерживать вооруженные силы Украины и государств-членов".

