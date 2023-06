Обама розповів, чому у 2014 році "збройного вторгнення в Крим не було"

Уточнено 21:40. Змінено заголовок новини й додане уточнення в третьому абзаці.

Колишній президент США Барак Обама, чия друга каденція припала на анексію Росією Криму та її вторгнення на Донбас, пояснив відсутність активної підтримки Києва з боку Заходу в порівнянні з подіями 2022 року.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами Обами, Україна у 2014 році "не була Україною, про яку говоримо сьогодні".

"Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим (Обама не уточнив, ішлось про Росію чи Україну. – Ред.). Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у (Верховній. – Ред.) Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – додав він.

«there was no armed invasion of Crimea»



And these are not the Russian soldiers taking over the Crimean parliament in February of 2014, it’s the teenage mutant ninja turtles searching for pizza. https://t.co/kYNDUF2Kca pic.twitter.com/35pakltZxR