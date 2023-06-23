Обама розповів, чому у 2014 році "збройного вторгнення в Крим не було"

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Колишній президент США Барак Обама, чия друга каденція припала на анексію Росією Криму та її вторгнення на Донбас, пояснив відсутність активної підтримки Києва з боку Заходу в порівнянні з подіями 2022 року.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN, повідомляє "Європейська правда".

За словами Обами, Україна у 2014 році "не була Україною, про яку говоримо сьогодні".

"Є причина, чому не було збройного вторгнення в Крим (Обама не уточнив, ішлось про Росію чи Україну. – Ред.). Тому що в Криму було багато російськомовних людей, і там існувала певна симпатія до поглядів, які представляла Росія. Навіть у (Верховній. – Ред.) Раді тоді були симпатики Росії. Політика в Україні була складнішою", – додав він.

«there was no armed invasion of Crimea»



And these are not the Russian soldiers taking over the Crimean parliament in February of 2014, it’s the teenage mutant ninja turtles searching for pizza. https://t.co/kYNDUF2Kca pic.twitter.com/35pakltZxR — xena 🌊 (@xenasolo) June 23, 2023

Експрезидент США також заступився за колишню канцлерку Німеччини Ангелу Меркель, яку критикують через зближення з Росією та недостатньо жорстку політику.

"І мені, і Меркель, якій я віддаю величезну шану, довелося залучити багатьох інших європейців, які тоді були в паніці, щоб запровадити санкції та не дати Путіну продовжити вторгнення на Донбасі і на решті території України", – сказав він.

"З огляду на те, на якому етапі тоді перебувала Україна і якими були настрої в Європі, ми утримали рубежі. А далі сталось те, що виникло відчуття української ідентичності, окреме від Росії, та рішучість України вигнати російські війська, підготовка війська та громадянського суспільства для опору російському вторгненню", – додав Обама.

Він підсумував, що Захід кинув виклик Путіну "тими інструментами, які у нас були на той час, враховуючи те, в якому стані перебувала Україна".

Зазначимо, що теза про відсутність "військового вторгнення" в Крим була неодноразово спростована самим же Путіним, який визнавав приналежність так званих "зелених чоловічків" – військових без розпізнавальних знаків – до армії Росії.