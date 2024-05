Голова Єврокомісії: Грузія перебуває на роздоріжжі й повинна рухатись до Європи

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ввечері 1 травня висловила занепокоєння через ситуацію в Грузії, пов'язану з ухваленням скандального законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн підкреслила, що "з великим занепокоєнням" стежить за ситуацією в Грузії і засуджує насильство на вулицях Тбілісі.

"Грузинський народ хоче європейського майбутнього для своєї країни. Грузія перебуває на роздоріжжі. Вона повинна дотримуватися курсу на шляху до Європи", – додала вона.

I am following the situation in Georgia with great concern and condemn the violence on the streets of Tbilisi.



The Georgian people want a European future for their country.



Georgia is at a crossroads. It should stay the course on the road to Europe.