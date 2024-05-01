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Голова Єврокомісії: Грузія перебуває на роздоріжжі й повинна рухатись до Європи

Новини — Середа, 1 травня 2024, 22:30 — Олег Павлюк

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн ввечері 1 травня висловила занепокоєння через ситуацію в Грузії, пов'язану з ухваленням скандального законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу".

Про це вона написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Фон дер Ляєн підкреслила, що "з великим занепокоєнням" стежить за ситуацією в Грузії і засуджує насильство на вулицях Тбілісі.

"Грузинський народ хоче європейського майбутнього для своєї країни. Грузія перебуває на роздоріжжі. Вона повинна дотримуватися курсу на шляху до Європи", – додала вона.

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Заява голови Єврокомісії з'явилась у той момент, коли спецпризначенці у Тбілісі укотре застосовують "спецзасоби" – перцевий спрей і водомети – проти учасників протестів проти "іноагентського" закону.

Протести проти ухвалення законопроєкту тривають з 15 квітня майже щоденно. Водночас прем'єр Іраклій Кобахідзе обіцяє попри протести ухвалити закон, щоб "умиротворити" країну.

У Європарламенті вже закликають забрати у Грузії статус кандидата на членство у ЄС у зв'язку з діями грузинської влади. 

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Грузія Урсула фон дер Ляєн
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