Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, оголошуючи про намір ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, спробувала розкритикувати допомогу Україні кепкою з гаслом Make Ukraine Great Again (MUGA).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час пресконференції біля будівлі Конгресу Грін витягла синьо-жовту кепку з написом MUGA, що перегукується з гаслом експрезидента Дональда Трампа Make America Great Again ("Повернімо США велич").

Далі вона поклала кепку на плакат із зображенням Джонсона й лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса.

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Фото: Getty Images

Відео з цим перформансом трампістка також виклала у Twitter (X), натякнувши, що в Україні ведеться "ще одна вічна війна, на яку витрачаються сотні мільярдів ваших доларів" з вини спікера Джонсона.

The Uniparty hates MAGA. They don’t want to Make America Great Again.



The Uniparty is MUGA. Make Ukraine Great Again.



Another forever war spending hundreds of BILLIONS of your dollars brought to you by Uniparty Speaker Mike Johnson. pic.twitter.com/e2MnJXQO0V – Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) May 1, 2024

За MUGA вхопились користувачі Twitter (X), які здебільшого висміяли Грін (підбірку зібрав портал HuffPost). Водночас багато хто висловив бажання придбати кепки з цим гаслом.

Says Marjorie Taylor Greene -- '#MUGA Make Ukraine Great Again.' Hell yeah! That's a brilliant idea. Count me in.



We're gonna send 100 to the DC Ukrainian Embassy!!!#MUGA #UkraineWar https://t.co/OFJ3sgldDX pic.twitter.com/4MDtptmNRv – Chaz Stevens, I do Art (@TChazStevens) May 1, 2024

Where can we get these, fantastic?

100% want one #MUGA 😂 pic.twitter.com/BDRe2DZBo9 – Shaun Pinner (@olddog100ua) May 1, 2024

На Марджорі Тейлор Грін звернули увагу зокрема після того, як вона подала низку ідіотських правок до законопроєкту про допомогу Україні – наприклад, пропонувала зобов'язати всіх конгресменів, які голосуватимуть "за", відправити воювати в Україну.

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