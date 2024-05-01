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Конгресвумен Грін висміяли через кепку з гаслом MUGA – "Повернімо Україні велич"

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Новини — Середа, 1 травня 2024, 22:16 — Олег Павлюк

Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, оголошуючи про намір ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, спробувала розкритикувати допомогу Україні кепкою з гаслом Make Ukraine Great Again (MUGA).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час пресконференції біля будівлі Конгресу Грін витягла синьо-жовту кепку з написом MUGA, що перегукується з гаслом експрезидента Дональда Трампа Make America Great Again ("Повернімо США велич").

Далі вона поклала кепку на плакат із зображенням Джонсона й лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса.

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Фото: Getty Images

Відео з цим перформансом трампістка також виклала у Twitter (X), натякнувши, що в Україні ведеться "ще одна вічна війна, на яку витрачаються сотні мільярдів ваших доларів" з вини спікера Джонсона.

За MUGA вхопились користувачі Twitter (X), які здебільшого висміяли Грін (підбірку зібрав портал HuffPost). Водночас багато хто висловив бажання придбати кепки з цим гаслом.

На Марджорі Тейлор Грін звернули увагу зокрема після того, як вона подала низку ідіотських правок до законопроєкту про допомогу Україні – наприклад, пропонувала зобов'язати всіх конгресменів, які голосуватимуть "за", відправити воювати в Україну.

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