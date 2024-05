Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, оголошуючи про намір ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, спробувала розкритикувати допомогу Україні кепкою з гаслом Make Ukraine Great Again (MUGA).

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час пресконференції біля будівлі Конгресу Грін витягла синьо-жовту кепку з написом MUGA, що перегукується з гаслом експрезидента Дональда Трампа Make America Great Again ("Повернімо США велич").

Далі вона поклала кепку на плакат із зображенням Джонсона й лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса.

Відео з цим перформансом трампістка також виклала у Twitter (X), натякнувши, що в Україні ведеться "ще одна вічна війна, на яку витрачаються сотні мільярдів ваших доларів" з вини спікера Джонсона.

The Uniparty hates MAGA. They don’t want to Make America Great Again.



The Uniparty is MUGA. Make Ukraine Great Again.



Another forever war spending hundreds of BILLIONS of your dollars brought to you by Uniparty Speaker Mike Johnson. pic.twitter.com/e2MnJXQO0V