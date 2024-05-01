Конгресвумен Грін висміяли через кепку з гаслом MUGA – "Повернімо Україні велич"
Новини — Середа, 1 травня 2024, 22:16 —
Членкиня Палати представників США від Республіканської партії Марджорі Тейлор Грін, оголошуючи про намір ініціювати відставку спікера Майка Джонсона, спробувала розкритикувати допомогу Україні кепкою з гаслом Make Ukraine Great Again (MUGA).
Про це повідомляє "Європейська правда".
Під час пресконференції біля будівлі Конгресу Грін витягла синьо-жовту кепку з написом MUGA, що перегукується з гаслом експрезидента Дональда Трампа Make America Great Again ("Повернімо США велич").
Далі вона поклала кепку на плакат із зображенням Джонсона й лідера демократів у Палаті представників Хакіма Джеффріса.
Відео з цим перформансом трампістка також виклала у Twitter (X), натякнувши, що в Україні ведеться "ще одна вічна війна, на яку витрачаються сотні мільярдів ваших доларів" з вини спікера Джонсона.
The Uniparty hates MAGA. They don’t want to Make America Great Again.– Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) May 1, 2024
The Uniparty is MUGA. Make Ukraine Great Again.
Another forever war spending hundreds of BILLIONS of your dollars brought to you by Uniparty Speaker Mike Johnson. pic.twitter.com/e2MnJXQO0V
За MUGA вхопились користувачі Twitter (X), які здебільшого висміяли Грін (підбірку зібрав портал HuffPost). Водночас багато хто висловив бажання придбати кепки з цим гаслом.
Says Marjorie Taylor Greene -- '#MUGA Make Ukraine Great Again.' Hell yeah! That's a brilliant idea. Count me in.– Chaz Stevens, I do Art (@TChazStevens) May 1, 2024
We're gonna send 100 to the DC Ukrainian Embassy!!!#MUGA #UkraineWar https://t.co/OFJ3sgldDX pic.twitter.com/4MDtptmNRv
Where can we get these, fantastic?– Shaun Pinner (@olddog100ua) May 1, 2024
100% want one #MUGA 😂 pic.twitter.com/BDRe2DZBo9
#MUGA 🇺🇦💪🫡 pic.twitter.com/ig3b73uIVx– ITDUDE Fella 🇮🇱🇺🇦🇺🇸 (@The_Real_ITDUDE) May 1, 2024
На Марджорі Тейлор Грін звернули увагу зокрема після того, як вона подала низку ідіотських правок до законопроєкту про допомогу Україні – наприклад, пропонувала зобов'язати всіх конгресменів, які голосуватимуть "за", відправити воювати в Україну.
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