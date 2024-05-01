Силовий сценарій у Грузії, дозвіл бити по Росії, у Фіцо допомогли людині Медведчука: новини дня

Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії, але все це відбувається непублічно.

США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії та готують заборону на імпорт російського урану.

Президент Чехії назвав розширення ЄС геостратегічною необхідністю. Віцепрезидент Єврокомісії заявив, що для ЄС важливо швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ до Євросоюзу.

Боррель вважає, що нинішні країни-кандидати мають історичне вікно можливостей.

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Та чи скористається цим історичним шансом Грузія? Поки все виглядає так, що влада країни навмисно провокує розрив із Заходом.

Про все важливе і цікаве за середу, 1 травня, – в дайджесті "Європейської правди".

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Дозвіл бити по Росії

Головною ньюзмейкеркою дня стала новопризначена міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже.

В інтерв’ю "Європейській правді" вона повідомила, що Україна вже отримала західну зброю з дозволом бити по Росії.

"Звісно, не все оголошується публічно, і навіть краще не говорити це вголос до певного часу. Головне – вплив на полі бою. Бо тут є вибір: чи говорити про щось голосно, чи просто робити те, що треба", – сказала вона.

Міністерка висловила переконання, що якщо є об'єкти, з яких Росія атакує Україну, то Україна має право на удар у відповідь, якщо ці об'єкти розташовані на російській території. За словами Браже, таке застосування зброї дозволяє міжнародне право.

Крім того, вона вважає, що у російсько-українській війні час грає не на користь Росії.

"Я не думаю, що час грає на користь Росії. Україна отримує військову підтримку, а також політичну, правову і санкційну підтримку. Це, безумовно, наближає перемогу України", – пояснила свої міркування латвійська міністерка.

Очільниця латвійського дипвідомства також розповіла, як "коаліція дронів", яку співочолює її країна, планує забезпечити потреби українського війська.

За її словами, початково коаліція взяла на себе зобов'язання забезпечити 1 мільйон дронів до середини 2025 року. Однак, прогнозує міністерка, ця кількість може змінитися.

"Це залежатиме від того, що потрібно ЗСУ. А ми будемо пристосовуватися до цих потреб", – пояснила Браже.

Повне інтерв’ю, де ще багато цікавого, – на нашому Youtube-каналі.

Санкції проти ВПК Росії

США оголосили масштабний пакет санкцій проти військово-промислової бази Росії.

Останній пакет санкцій Сполучених Штатів, зокрема, спрямований на російську військово-промислову базу та її програми хімічної та біологічної зброї, а також на фізичних і юридичних осіб у третіх країнах, які допомагають Москві купувати компроненти для виробництва зброї або оборонної продукції.

Крім того, Сенат США ухвалив заборону на імпорт російського урану. Президент Джо Байден ще має підписати законопроєкт, перш ніж він стане законом.

А країни G7 зобов'язалися зменшити залежність від "цивільних ядерних товарів" з Росії.

Розширення ЄС

Президент Чехії назвав розширення ЄС геостратегічною необхідністю.

"Якщо ми надовго залишимо західнобалканські країни, Україну, Молдову та Грузію на порозі (членства в ЄС), ми залишимо їх на поталу таким силам, як Росія, які не бажають добра європейцям та Європі взагалі", – застеріг Петр Павел.

Водночас він також наполягає на реформах Євросоюзу, заявивши, що ЄС може "безумовно" покращитися.

Віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс заявив, що для ЄС важливо швидко розглянути заявки України та Молдови на вступ до Євросоюзу.

А от експосол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі попереджає, що головування Угорщини у Раді Євросоюзу у другому півріччі може уповільнити процес зближення України з Європейським Союзом.

До речі, в Угорщині перед виборами в ЄС зростає рейтинг опонента прем’єра Орбана.

Топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що нинішні країни-кандидати, серед яких Україна, мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом.

"Західні Балкани, Туреччина, Україна, Молдова та Грузія мають історичне вікно можливостей, щоб міцно пов'язати своє майбутнє з Європейським Союзом. Розширення ЄС – це трансформаційна політика, що сприяє зміцненню безпеки, правосуддя та демократії, а також підвищенню рівня життя європейців", – зазначив Боррель.

Слід додати, що почала діяти угода про асоціацію ЄС з країнами Центральної Америки.

Силовий сценарій у Грузії

Та чи скористається цим історичним шансом Грузія? Поки все виглядає так, що влада країни сама провокує розрив із Заходом.

Прем'єр Грузії обіцяє попри протести ухвалити закон про "Про прозорість іноземного впливу", щоб "умиротворити" країну.

Сьогодні парламент Грузії у другому читанні ухвалив скандальний закон, який ще називають законом про "іноагентів".

У партії влади Грузії "Грузинська мрія" вже оголосили, що третє читання відбудеться 17 травня.

І вибір дати голосування має чимале значення. У цей день у Грузії відзначають День згуртованості та святості сім'ї. Зокрема, Грузинська церква проводить у столиці марш за традиційну родину.

Як писав редактор "Європейської правди" Юрій Панченко, таке сусідство з високою ймовірністю може призвести до сутичок – і схоже, що з вибором дати голосування "Грузинська мрія" шле своїм противникам чіткий сигнал, намагаючись їх залякати.

Через наміри схвалити скандальний закон Грузію охопили протести.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель засудив насильство проти учасників мирного протесту проти закону, яких намагались жорстко розігнати спецпризначенці.

Колишні прем’єри Грузії розкритикували cпроби влади розігнати протести, а Спеціальна слідча служба Грузії розслідує застосування сили щодо учасників протесту.

У Європарламенті закликали забрати в Грузії статус кандидата на членство у ЄС.

Першотравнені протести

1 травня частину країн Європи охопили першотравневі протести.

У Стамбулі на цих протестах затримали понад 200 людей. Люди висловлювати протест проти стрімкої інфляції та економічних труднощів.

У Франції під час демонстрацій до 1 травня сталися сутички. Щонайменше шістдесят затриманих, постраждали щонайменш 14 правоохоронців.

У Греції першотравневі демонстрації поєдналися з пропалестинськими гаслами.

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