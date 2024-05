У Тбілісі поліція знову жорстко розганяє протест проти закону про "іноагентів"

Спецпризначенці у Тбілісі застосували перцевий газ і водомети проти учасників протесту проти ухвалення законопроєкту "Про прозорість іноземного впливу", які зібрались 1 травня під будівлею парламенту Грузії.

Про це, як пише "Європейська правда", заявило грузинське Міністерство внутрішніх справ.

МВС Грузії стверджує, що учасники мітингу поводилися агресивно й намагалися пошкодити вхідні залізні двері парламенту.

"З метою відновлення правопорядку співробітники МВС застосували визначені законодавством спецзасоби, перцеві спреї та водомети", – додали там, традиційно закликавши мітингарів "не допускати насильницьких дій і підкорятися законним вказівкам правоохоронців".

Реклама:

Грузинські ЗМІ також повідомляють, що спецпризначенці стріляли по учасниках протесту гумовими кулями, й публікують фото поранень (обережно, чутливий контент).

Як передає SOVA.news із посиланням на очевидців, проти мітингувальників застосовують і сльозогінний газ.

Scenes from the street next to the parliament #Georgia #Tbilisi #RussianLaw #TbilisiProtests #NoToRussianLaw pic.twitter.com/MyjOSLZJed