Обама рассказал, почему в 2014 году "вооруженного вторжения в Крым не было"

Бывший президент США Барак Обама, чья вторая каденция пришлась на аннексию Россией Крыма и ее вторжение на Донбасс, объяснил отсутствие активной поддержки Киева со стороны Запада по сравнению с событиями 2022 года.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам Обамы, Украина в 2014 году "не была Украиной, о которой говорим сегодня".

"Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым (Обама не уточнил, речь шла о России или Украине. – Ред.). Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия. Даже в (Верховной. – Ред.) Раде тогда были симпатики России. Политика в Украине была более сложной", – добавил он.

"there was no armed invasion of Crimea"



And these are not the Russian soldiers taking over the Crimean parliament in February of 2014, it’s the teenage mutant ninja turtles searching for pizza. https://t.co/kYNDUF2Kca pic.twitter.com/35pakltZxR