Обама рассказал, почему в 2014 году "вооруженного вторжения в Крым не было"

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Бывший президент США Барак Обама, чья вторая каденция пришлась на аннексию Россией Крыма и ее вторжение на Донбасс, объяснил отсутствие активной поддержки Киева со стороны Запада по сравнению с событиями 2022 года.

Об этом он сказал в интервью CNN, сообщает "Европейская правда".

По словам Обамы, Украина в 2014 году "не была Украиной, о которой говорим сегодня".

"Есть причина, почему не было вооруженного вторжения в Крым (Обама не уточнил, речь шла о России или Украине. – Ред.). Потому что в Крыму было много русскоязычных людей, и там существовала определенная симпатия к взглядам, которые представляла Россия. Даже в (Верховной. – Ред.) Раде тогда были симпатики России. Политика в Украине была более сложной", – добавил он.

"there was no armed invasion of Crimea"



And these are not the Russian soldiers taking over the Crimean parliament in February of 2014, it’s the teenage mutant ninja turtles searching for pizza. https://t.co/kYNDUF2Kca pic.twitter.com/35pakltZxR — xena 🌊 (@xenasolo) June 23, 2023

Экс-президент США также вступился за бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель, которую критикуют за сближение с Россией и недостаточно жесткую политику.

"И мне, и Меркель, которой я отдаю огромную дань уважения, пришлось привлечь многих других европейцев, которые тогда были в панике, чтобы ввести санкции и не дать Путину продолжить вторжение на Донбассе и на остальной территории Украины", – сказал он.

"Учитывая то, на каком этапе тогда находилась Украина и какими были настроения в Европе, мы удержали рубежи. А дальше произошло то, что возникло ощущение украинской идентичности, отдельное от России, и решимость Украины изгнать российские войска, подготовка войска и гражданского общества для сопротивления российскому вторжению", – добавил Обама.

Он подытожил, что Запад бросил вызов Путину "теми инструментами, которые у нас были в то время, учитывая то, в каком состоянии находилась Украина".

Отметим, что тезис об отсутствии "военного вторжения" в Крым был неоднократно опровергнут самим же Путиным, который признавал принадлежность так называемых зеленых человечков – военных без опознавательных знаков – к армии России.