Президент Литви про заколот в РФ: Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію
Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на події в Росії, де найманці із "групи Вагнера" влаштували збройний заколот.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа написав у Twitter.
"Уважно стежимо за подіями. Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Все насильство, спрямоване на Україну, обернулося проти неї", – підкреслив литовський президент.
За його словами, саміт НАТО у Вільнюсі дасть оцінку новим обставинам.
"Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", – додав Науседа.
Closely following the events. The Kremlin regime reaps what it sows. All the violence directed at Ukraine has backfired.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 24, 2023
The NATO Vilnius Summit will evaluate new circumstances. The complex security situation calls for additional measures. We must get ready for any scenario!
Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою.
Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром і збирається "на Москву".
Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час.