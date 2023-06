Президент Литви про заколот в РФ: Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на події в Росії, де найманці із "групи Вагнера" влаштували збройний заколот.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа написав у Twitter.

"Уважно стежимо за подіями. Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Все насильство, спрямоване на Україну, обернулося проти неї", – підкреслив литовський президент.

За його словами, саміт НАТО у Вільнюсі дасть оцінку новим обставинам.

"Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", – додав Науседа.

Closely following the events. The Kremlin regime reaps what it sows. All the violence directed at Ukraine has backfired.



The NATO Vilnius Summit will evaluate new circumstances. The complex security situation calls for additional measures. We must get ready for any scenario!