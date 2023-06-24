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Президент Литви про заколот в РФ: Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію

Субота, 24 червня 2023, 16:06

Президент Литви Гітанас Науседа відреагував на події в Росії, де найманці із "групи Вагнера" влаштували збройний заколот.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Науседа написав у Twitter.

"Уважно стежимо за подіями. Кремлівський режим пожинає те, що сіє. Все насильство, спрямоване на Україну, обернулося проти неї", – підкреслив литовський президент.

За його словами, саміт НАТО у Вільнюсі дасть оцінку новим обставинам.

"Складна безпекова ситуація вимагає додаткових заходів. Ми повинні бути готові до будь-якого сценарію", – додав Науседа.

Як відомо, з вечора 23 червня у Росії розгортається фактично силове протистояння між керівником ПВК "Вагнер" і офіційною російською верхівкою. 

Пригожин стверджує, що взяв під контроль військові об'єкти Ростова-на-Дону, зокрема аеродром і збирається "на Москву".

Розвідка Британії констатувала, що ці події є найсерйознішим викликом для Росії як держави за останній час. 

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