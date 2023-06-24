Президент Литвы о мятеже в РФ: Мы должны быть готовы к любому сценарию
Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на события в России, где наемники из "группы Вагнера" устроили вооруженный мятеж.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа написал в Twitter.
"Внимательно следим за событиями. Кремлевский режим пожинает то, что сеет. Все насилие, направленное на Украину, обернулось против нее", – подчеркнул литовский президент.
По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе даст оценку новым обстоятельствам.
"Сложная ситуация с безопасностью требует дополнительных мер. Мы должны быть готовы к любому сценарию", – добавил Науседа.
Closely following the events. The Kremlin regime reaps what it sows. All the violence directed at Ukraine has backfired.— Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 24, 2023
The NATO Vilnius Summit will evaluate new circumstances. The complex security situation calls for additional measures. We must get ready for any scenario!
Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.
Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром и собирается "на Москву".
Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.