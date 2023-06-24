Президент Литвы о мятеже в РФ: Мы должны быть готовы к любому сценарию

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на события в России, где наемники из "группы Вагнера" устроили вооруженный мятеж.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа написал в Twitter.

"Внимательно следим за событиями. Кремлевский режим пожинает то, что сеет. Все насилие, направленное на Украину, обернулось против нее", – подчеркнул литовский президент.

По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе даст оценку новым обстоятельствам.

"Сложная ситуация с безопасностью требует дополнительных мер. Мы должны быть готовы к любому сценарию", – добавил Науседа.

Closely following the events. The Kremlin regime reaps what it sows. All the violence directed at Ukraine has backfired.



The NATO Vilnius Summit will evaluate new circumstances. The complex security situation calls for additional measures. We must get ready for any scenario! — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 24, 2023

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром и собирается "на Москву".

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время.