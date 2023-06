Президент Литвы о мятеже в РФ: Мы должны быть готовы к любому сценарию

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на события в России, где наемники из "группы Вагнера" устроили вооруженный мятеж.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа написал в Twitter.

"Внимательно следим за событиями. Кремлевский режим пожинает то, что сеет. Все насилие, направленное на Украину, обернулось против нее", – подчеркнул литовский президент.

По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе даст оценку новым обстоятельствам.

"Сложная ситуация с безопасностью требует дополнительных мер. Мы должны быть готовы к любому сценарию", – добавил Науседа.

Closely following the events. The Kremlin regime reaps what it sows. All the violence directed at Ukraine has backfired.



The NATO Vilnius Summit will evaluate new circumstances. The complex security situation calls for additional measures. We must get ready for any scenario!