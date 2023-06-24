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Президент Литвы о мятеже в РФ: Мы должны быть готовы к любому сценарию

Суббота, 24 июня 2023, 16:06

Президент Литвы Гитанас Науседа отреагировал на события в России, где наемники из "группы Вагнера" устроили вооруженный мятеж.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Науседа написал в Twitter.

"Внимательно следим за событиями. Кремлевский режим пожинает то, что сеет. Все насилие, направленное на Украину, обернулось против нее", – подчеркнул литовский президент.

По его словам, саммит НАТО в Вильнюсе даст оценку новым обстоятельствам.

"Сложная ситуация с безопасностью требует дополнительных мер. Мы должны быть готовы к любому сценарию", – добавил Науседа.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Пригожин утверждает, что взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, в частности аэродром и собирается "на Москву".

Разведка Британии констатировала, что эти события - самый серьезный вызов для России как государства за последнее время. 

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