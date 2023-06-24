Мятеж в РФ застал врасплох западных чиновников - CNN

Американские и западные чиновники стараются не давать оценок вооруженному мятежу в РФ, поскольку глава Кремля Владимир Путин может использовать в свою пользу любое возможное участие Запада в сложившейся ситуации.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена, пишет "Европейская правда".

По данным источников телеканала, в пятницу вечером в администрации созвали экстренные совещания, чтобы оценить события, которые разворачивались так быстро, что застали врасплох американских и европейских чиновников.

Как отмечают собеседники канала, знакомые с данными разведки, американские и европейские разведчики не предполагали, что Евгений Пригожин пойдет на штурм Ростовской области со своими наемниками.

По словам источника, Запад будет наблюдать за развитием событий в течение следующих 24-48 часов. После чего, как ожидают на Западе, "группа Вагнера" начнет испытывать проблемы со снабжением.

Американские и европейские чиновники не знают, насколько заранее Пригожин планировал этот мятеж.

Один источник сообщил, что на его организацию ушло как минимум несколько дней.

В то же время, по данным другого источника, Ростов находится очень близко к линии фронта в Украине, поэтому, возможно, это не требовало много времени на продумывание плана действий.

Как известно, с вечера 23 июня в России разворачивается фактически силовое противостояние между руководителем ЧВК "Вагнер" и официальной российской верхушкой.

Владимир Путин в специальном обращениии заговорил о гражданской войне и мятеже.

Лидеры ряда европейских стран заявили, что внимательно следят за развитием ситуации в РФ.