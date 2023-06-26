Посол Пристайко не бачить загрози з боку Пригожина в Білорусі

Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив, що лідер групи "Вагнер" Євгеній Пригожин не становитиме загрози для України з білоруського напрямку.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", він заявив в інтерв'ю Sky News.

"Я не вірю, що сили, які Пригожин везе з собою в Білорусь, будуть загрожувати нашим флангам, тому що ми тримали там достатні сили якраз для відбиття атаки з боку російських військ", – підкреслив Пристайко.

Він додав, що "цікаво" спостерігати за тим, як "зростає значення" білоруського диктатора Александра Лукашенка.

"Він планував це, щоб стати чимось більш важливим, ніж просто білоруський лідер", – зазначив Пристайко.

На його думку, це одне з пояснень, чому Лукашенко погодився, що Білорусь стала союзною для Росії державою.

"Зараз найкращі часи в його політичній кар'єрі", – резюмував Пристайко.

Напередодні колишній голова Генштабу Великої Британії Річард Даннатт заявив, що Україна повинна остерігатись можливого нападу на Київ "вагнерівців" на чолі з Євгенієм Пригожиним з боку Білорусі.