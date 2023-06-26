Посол Пристайко не видит угрозы со стороны Пригожина в Беларуси

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что лидер группы "Вагнер" Евгений Пригожин не будет представлять угрозы для Украины с белорусского направления.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он заявил в интервью Sky News.

"Я не верю, что силы, которые Пригожин везет с собой в Беларусь, будут угрожать нашим флангам, потому что мы держали там достаточные силы как раз для отражения атаки со стороны российских войск", – подчеркнул Пристайко.

Он добавил, что "интересно" наблюдать за тем, как "растет значение" белорусского диктатора Александра Лукашенко.

"Он планировал это, чтобы стать чем-то более важным, чем просто белорусский лидер", – отметил Пристайко.

По его мнению, это одно из объяснений, почему Лукашенко согласился, что Беларусь стала союзным для России государством.

"Сейчас лучшие времена в его политической карьере", – резюмировал Пристайко.

Накануне бывший глава Генштаба Великобритании Ричард Даннатт заявил, что Украина должна остерегаться возможного нападения на Киев "вагнеровцев" во главе с Евгением Пригожиным со стороны Беларуси.