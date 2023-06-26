Міністр оборони Британії: Пильно стежимо за діями Росії на Запорізькій АЕС

Очільник Міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що Лондон стежить за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції, де, як говорить Україна, Росія готується здійснити теракт із витоком радіації.

Про це, як передає кореспондент "Європейської правди", Воллес сказав на слуханнях у Палаті громад британського парламенту в понеділок.

Міністр оборони Британії зауважив, що Росія "не виявляє жодних обмежень у використанні озброєнь проти критичної та цивільної інфраструктури, лікарень, операційних тощо, що додається до довгого переліку скоєних нею воєнних злочинів".

"Ми дуже пильно стежимо (за ситуацією на Запорізькій АЕС. – Ред.). Ми співпрацюємо з міжнародними партнерами та міжнародною спільнотою, щоб упевнитись, що для захисту цієї атомної електростанції робиться все можливе", – додав він.

Також, за словами Воллеса, Британія наголошує на зобов’язанні Росії захищати людей та цивільне населення.

Нагадаємо, минулого четверга, 22 червня, президент Володимир Зеленський повідомив, що Росія, за даними розвідки, ймовірно готується вчинити теракт на Запорізькій атомній станції, який може призвести до викиду радіації.

У зверненні в неділю Зеленський заявив, що сценарій з мінування Запорізької АЕС для російських окупантів затверджено.

Міністерство закордонних справ на цьому тлі закликало міжнародну спільноту відреагувати на підготовку теракту, зокрема визнати Росію державою-терористом та запровадити санкції проти російської ядерної програми.