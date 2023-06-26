Министр обороны Британии: Пристально следим за действиями России на Запорожской АЭС

Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон следит за ситуацией на Запорожской атомной электростанции, где, как говорит Украина, Россия готовится совершить теракт с утечкой радиации.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды", Уоллес сказал на слушаниях в Палате общин британского парламента в понедельник.

Министр обороны Великобритании отметил, что Россия "не проявляет никаких ограничений в использовании вооружений против критической и гражданской инфраструктуры, больниц, операционных и т.д., что добавляется к длинному перечню совершенных ею военных преступлений".

"Мы очень пристально следим (за ситуацией на Запорожской АЭС. – Ред.). Мы сотрудничаем с международными партнерами и международным сообществом, чтобы убедиться, что для защиты этой атомной электростанции делается все возможное", – добавил он.

Также, по словам Уоллеса, Великобритания подчеркивает обязательство России защищать людей и гражданское население.

Напомним, в прошлый четверг, 22 июня, президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия, по данным разведки, вероятно готовится совершить теракт на Запорожской атомной станции, который может привести к выбросу радиации.

В обращении в воскресенье Зеленский заявил, что сценарий по минированию Запорожской АЭС для российских оккупантов утвержден.

Министерство иностранных дел на этом фоне призвало международное сообщество отреагировать на подготовку теракта, в частности признать Россию государством-террористом и ввести санкции против российской ядерной программы.