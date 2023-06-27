У Польщі розпочалася люстраційна перевірка 40 тисяч держслужбовців

У Польщі 27 червня розпочався процес люстраційної перевірки близько 40 тисяч державних службовців.

Про це, як інформує "Європейська правда", повідомляє RMF FM.

Протягом семи днів, починаючи з 27 червня, керівники тих, хто підлягає перевірці, повинні надати Інституту національної пам'яті (ІНП) списки всіх співробітників, які народилися до 1 серпня 1972 року.

Відтепер ІНП має п'ять місяців на перевірку даних про цих людей. Якщо будуть знайдені докази їхньої співпраці зі спецслужбами комуністичної Польської Народної Республіки (ПНР), чиновники автоматично втратять роботу і їм буде заборонено працювати в адміністрації.

Посадовці віком від 51 року мають 30 днів на те, щоб подати свої декларації про перевірку. Якщо вони цього не зроблять або підтвердять співпрацю з комуністичним режимом, це також призведе до втрати роботи протягом 15 днів після цього автоматично і без можливості оскарження.

За оцінками уряду, перевірці підлягатиме кожен третій державний службовець, а разом з іншими держслужбовцями – близько 40 тисяч осіб. Нове законодавство оцінює не правдивість декларацій, а державні архіви, що стосуються громадян.

Представники ІНП визнають, що 3 тисяч осіб вже зробили заяви, в яких зізналися у співпраці з ПНР. Невідомо, скільки з них досі працюють в офісах. Вони втратять роботу, навіть якщо пропрацювали там 15-20 років.

Раніше повідомлялося, що президент Польщі Анджей Дуда підписав поправку до закону, яка забороняє працевлаштування функціонерів і співробітників органів безпеки радянської Польської Народної Республіки на державній службі та в державних установах.

Нагадаємо, що раніше в Міністерстві закордонних справ Польщі звільнили випускників Московського державного інституту міжнародних відносин ("МГИМО") у межах ширшого процесу декомунізації.