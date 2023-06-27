В Польше началась люстрационная проверка 40 тысяч госслужащих

В Польше 27 июня начался процесс люстрационной проверки около 40 тысяч государственных служащих.



Об этом, как информирует "Европейская правда", сообщает RMF FM.



В течение семи дней, начиная с 27 июня, руководители тех, кто подлежит проверке, должны предоставить Институту национальной памяти (ИНП) списки всех сотрудников, родившихся до 1 августа 1972 года.



Отныне ИНП имеет пять месяцев на проверку данных об этих людях. Если будут найдены доказательства их сотрудничества со спецслужбами коммунистической Польской Народной Республики (ПНР), чиновники автоматически потеряют работу и им будет запрещено работать в администрации.



Чиновники в возрасте от 51 года имеют 30 дней на то, чтобы подать свои декларации о проверке. Если они этого не сделают или подтвердят сотрудничество с коммунистическим режимом, это также приведет к потере работы в течение 15 дней после этого автоматически и без возможности обжалования.



По оценкам правительства, проверке будет подлежать каждый третий государственный служащий, а вместе с другими госслужащими – около 40 тысяч человек. Новое законодательство оценивает не правдивость деклараций, а государственные архивы, касающиеся граждан.



Представители ИНП признают, что 3 тысяч человек уже сделали заявления, в которых признались в сотрудничестве с ПНР. Неизвестно, сколько из них до сих пор работают в офисах. Они потеряют работу, даже если проработали там 15-20 лет.



Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда подписал поправку к закону, которая запрещает трудоустройство функционеров и сотрудников органов безопасности советской Польской Народной Республики на государственной службе и в государственных учреждениях.



Напомним, что ранее в Министерстве иностранных дел Польши уволили выпускников Московского государственного института международных отношений ("МГИМО") в рамках более широкого процесса декоммунизации.