Польща робить усе, щоб РФ утрималася від небезпечних дій на ЗАЕС – Моравецький

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив про те, що разом із президентом Анджеєм Дудою вони роблять усе, щоб втримати Росію від небезпечних дій на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Про це, як інформує "Європейська правда", повідомляє Polskie Radio.

Моравецький зазначив, що обговорював питання можливих дій Росії на Запорізькій АЕС із президентом Франції Емманюелем Макроном та низкою інших прем'єр-міністрів ЄС.

За оцінкою польського прем’єра, можливе замінування електростанції становить "величезну загрозу", насамперед для України, а також інших держав.

"Ми робимо все разом із президентом Анджеєм Дудою для того, щоб побудувати міжнародну коаліцію, щоб зробити відповідні пропозиції, дії, тиск на РФ, наскільки це можливо, щоб вони утрималися від будь-яких небезпечних дій, пов'язаних із ЗАЕС" – запевнив Моравецький.

Раніше Міністерство закордонних справ України закликало міжнародну спільноту відреагувати на інформацію української розвідки про можливу підготовку Росією теракту на окупованій Запорізькій атомній електростанції.

Перед тим керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов допустив загрозу підриву чи аварії на ЗАЕС, оскільки окупанти додатково замінували охолоджувач.