Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о том, что вместе с президентом Анджеем Дудой они делают все, чтобы удержать Россию от опасных действий на оккупированной Запорожской атомной электростанции.

Об этом, как информирует "Европейская правда", сообщает Polskie Radio.

Моравецкий отметил, что обсуждал вопрос возможных действий России на Запорожской АЭС с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и рядом других премьер-министров ЕС.

По оценке польского премьера, возможное заминирование электростанции представляет "огромную угрозу", прежде всего для Украины, а также других государств.

"Мы делаем все вместе с президентом Анджеем Дудой для того, чтобы построить международную коалицию, чтобы сделать соответствующие предложения, действия, давление на РФ, насколько это возможно, чтобы они воздержались от любых опасных действий, связанных с ЗАЭС", – заверил Моравецкий.

Ранее Министерство иностранных дел Украины призвало международное сообщество отреагировать на информацию украинской разведки о возможной подготовке Россией теракта на оккупированной Запорожской атомной электростанции.



Перед тем руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов допустил угрозу подрыва или аварии на ЗАЭС, поскольку оккупанты дополнительно заминировали охладитель.