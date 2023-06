Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що у середу прибув до Києва перед Вільнюським самітом з головним меседжем: "Місце України в НАТО".

Про це Науседа повідомив у своєму Twitter, оприлюднивши відео з київського вокзалу, пише "Європейська правда".

"Прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем – місце України в НАТО", – написав Науседа.

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message – Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl