Президент Литви Гітанас Науседа повідомив, що у середу прибув до Києва перед Вільнюським самітом з головним меседжем: "Місце України в НАТО".

Про це Науседа повідомив у своєму Twitter, оприлюднивши відео з київського вокзалу, пише "Європейська правда".

"Прибув до Києва напередодні саміту НАТО у Вільнюсі з одним головним меседжем – місце України в НАТО", – написав Науседа.

Arrived in Kyiv ahead of the #NATO summit in Vilnius with one main message – Ukraine's place is in NATO. pic.twitter.com/1HLdB57Xzl — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) June 28, 2023

Наступний саміт лідерів держав НАТО відбудеться 11-12 липня. Він пройде у столиці Литви Вільнюсі. На зустрічі, як очікують, Альянс обговорюватиме перспективу членства України.

Напередодні візиту до Києва Науседа оголосив, що Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які будуть передані Україні.

Також у день візиту Науседи Литва повідомила, що передасть Україні не тільки пускові установки ЗРК NASAMS, а й додаткові бронетранспортери та боєприпаси.