ЗМІ: США хочуть скоротити військову присутність у Європі швидше, ніж передбачалося

США мають намір скоротити свою військову присутність у Європі швидше, ніж передбачалося раніше.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Welt am Sonntag.

Згідно з повідомленням, Міністерство оборони США має намір вже найближчими тижнями представити плани щодо скорочення американського внеску в оборону Європи.

На наступній конференції НАТО з питань розподілу військових ресурсів (Force Sourcing), що відбудеться в червні, союзникам буде повідомлено, які військові сили США в майбутньому більше не надаватимуть або надаватимуть лише в обмеженому обсязі для оборони Європи.

"Ці зміни будуть враховані в нашій пропозиції щодо військ і можливостей на наступній конференції НАТО з питань розподілу військових ресурсів", – цитує газета слова високопосадовця Міністерства оборони США.

Відзначається, що європейські союзники США повинні взяти на себе головну відповідальність за конвенційну оборону Європи.

Видання також повідомило, що, Вашингтон, вочевидь, не планує надавати європейцям тривалих перехідних періодів. Які саме сили будуть скорочені, поки що публічно не оголошено.

У травні Вашингтон оголосив про плани вивести 5 тисяч військовослужбовців з Німеччини, де наразі перебуває близько 35 тисяч американських військових. На той час Пентагон заявив, що виведення військ, як очікується, буде завершено протягом шести-дванадцяти місяців.

Видання Spiegel повідомляло, що пропозиції США щодо майбутнього сил у Європі виявилися більш радикальними, ніж очікували європейці.

Повідомляли також, що у глави Білого дому Дональда Трампа створили список "неслухняних" країн НАТО, яким він нібито хоче помститися за недостатню підтримку у війні проти Ірану.

